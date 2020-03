VIDEO – La conferenza stampa della Protezione civile del 22 marzo 2020, il punto della situazione del contagio

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli comunica i dati del giorno dell’emergenza: i ricoverati con sintomi, quelli in terapia intensiva, quelli in isolamento domiciliare, il totale dei positivi. E i dimessi guariti, i deceduti, il numero dei tamponi effettuati.

Sono complessivamente 46.638 i malati attuali di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto all’altroieri di 3.957 nuovi casi. Il numero totale dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto così quota 59.138. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 952 guariti in più, che portano il numero complessivo a 7.024 dall’inizio dell’emergenza. I decessi nell’ultimo giorno sono stati 651, 5.476 in totale. Sono questi i dati forniti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel quotidiano bollettino del 22 marzo sull’andamento dell’epidemia in Italia.