VIDEO – Lucifer 5, data e nuova guest star

I fan del signor Morningstar sono molto più tranquilli ora. Netflix ha finalmente annunciato l’uscita della quinta stagione per il 21 agosto ed il rinnovo per una sesta stagione. Inoltre anche i fan di Supernatural saranno felici di ritrovare Rob Benedict.

Rob Benedict – che curiosamente in Supernatural ha interpretato, negli anni, il personaggio di Dio chiamato Chuck Shurley – apparirà in un episodio di Lucifer 5 nel ruolo di Vincent Le Mec, un duro mercenario francese portato, dal suo lavoro violento, a Los Angeles. Ben presto, però, la sua strada incrocerà quella di Lucifer, Chloe e del dipartimento di polizia della città. Sfortunatamente, però, non vedremo il suo cammeo molto presto, dal momento che la sua apparizione è prevista per l’episodio 15 della prossima stagione, quindi nel secondo blocco di episodi che non sappiamo ancora quando verrà reso disponibile in streaming su Netflix.

Benedict è solo l’ultima guest star annunciata per la stagione 5 di Lucifer. Come sappiamo, nei prossimi episodi vedremo anche Dennis Haysbert nei panni di Dio, vale a dire il padre del protagonista. Un ruolo top secret, inoltre, è stato affidato a Matthew Bohrer che interpreterà un personaggio misterioso di nome Donovan Glover.