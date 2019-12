VIDEO – Maltempo, grandine a Napoli e Sarno esondato

Il cattivo tempo si sta accanendo sulla Campania provocando molti danni. Numerosi i fulmini caduti in città e provincia. Circumvesuviana bloccata per allagamento della città di Scafati. L’allerta continua fino a domani alle 9.

Da stamattina la pioggia sembra non voler dare pace alla Campania. Un fulmine ha colpito un mezzo della linea 1 diretto a Garibaldi, per fortuna nessun danno a cose o persone. A Castellammare il maltempo ha costretto una coppia di sposi a firmare i documenti del “Sì” fuori dal comune a causa dell’allagamento dei locali. Nonostante l’intervento dei vigili i negozianti della zona hanno avuto molti disagi. “Siamo stanchi, lottiamo da anni contro questo disagio. Appena le piogge si fanno più abbondanti questa zona piomba nel caos. Si allaga tutto, rischiamo ingenti danni alle nostre attività commerciali”. Anche i residenti lamentano i continui disagi dovuti al maltempo. “Non possiamo nemmeno andare a prendere la macchina per portare i nostri figli a scuola, chiediamo un intervento urgente”. Stessa situazione a Torre Annunziata e Scafati.