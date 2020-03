VIDEO – Netflix, le prime immagini de “La casa di carta”

L’attesa è quasi finita. Ad allietare questa quarantena arriverà il 3 aprile la quarta stagione della serie spagnola. Al momento possiamo solo fantasticare con il trailer e le prime immagini che arrivano dal set.

Proprio come il mondo rinchiuso in casa per salvare tutti, così il nostro gruppo di scassinatori è chiuso nella zecca di Stato cercando non avere la peggio sull’ispettrice di polizia Alicia Sierra.

Il finale della terza stagione aveva lasciato i protagonisti della Casa di Carta in una situazione particolarmente difficile da gestire: la finta esecuzione di Raquel (Itziar Ituno) aveva messo in all’erta il Professore al punto da ordinare l’inizio di una guerra destinata a durare, con la Sierra che aveva ordito un piano per mandare a monte i loro propositi e Nairobi (Alba Flores) stesa e agonizzante dopo essere stata colpita da un cecchino per essersi avvicinata alla finestra per vedere il figlio che aveva dato in affidamento diversi anni prima. Il suo destino rimane appeso anche a questo giro: le prime immagini la ritraggono provata dal dolore e disperatamente aggrappata alla vita, il tutto mentre Raquel è costretto a collaborare con la polizia e il Professore è ancora convinto che Lisbona sia stata uccisa.

I nuovi episodi

Saranno 8 i nuovi episodi, tutti incentrati – come rivelato dallo showrunner della serie Alex Pina – sugli aspetti drammatici e meno su quelli di pura azione. “È una stagione molto speciale e con bombe molto potenti“, ha commentato Pina. Mentre milioni di utenti cercano in rete anticipazioni e spoiler, la piattaforma streaming ha rilasciato il poster della nuova stagione rivolgendosi ai fan con un monito: ‘Attenti che quello in alto a sinistra potrebbe essere Arturito’.

Netflix ha stuzzicato di nuovo la curiosità dei fan della serie condividendo il nuovo poster della Casa di Carta 4. Nell’immagine resa nota sui social compaiono tutti i protagonisti della seguitissima serie: al centro il Professore e Lisbona, circondati da tutti gli altri componenti della banda, compresi quelli a cui i fan hanno detto addio nelle scorse stagioni come Berlino.

Pare, però, che ci sia un altro personaggio da tenere in considerazione. Condividendo il post sui social, infatti, il colosso dello streaming si è rivolto agli utenti focalizzando la loro attenzione su un misterioso dettaglio. “Attenti che quello in alto a sinistra potrebbe essere Arturito” ha annunciato Netflix, mantenendo alto l’interesse su uno dei personaggi meno amati della nota serie tv. Non è da escludere, però, che potrebbe trattarsi di un nuovo personaggio avvolto dal mistero, e che Netflix voglia puntare l’attenzione sul fastidioso Arturito solo per sviare l’attenzione dei milioni di fan che attendono con ansia la nuova stagione.

Le anticipazioni di Nairobi: ‘L’inizio della nuova stagione lascerà tutti a bocca aperta’

La terza stagione della nota serie tv si era conclusa con un’incognita sul destino del personaggio di Nairobi, gravemente ferita ed in bilico tra la vita e la morte. Alba Flores, l’attrice che interpreta Nairobi, è stata intervistata dalla testata spagnola Vertele e si è dichiarata contenta del seguito riscosso tra i fan e del fatto che il personaggio di Nairobi sia stato apprezzato per i valori che trasmette, come il rispetto per le altre persone e per il lavoro.

La Flores, senza spoilerare nulla sugli episodi della nuova stagione, ha però rilasciato dichiarazioni che aumentano la suspence attorno alla quarta parte della serie. La stessa, infatti, ha annunciato che gli episodi della nuova stagione saranno ‘sorprendenti’ e che delle decisioni ‘molto rischiose’ sono state prese per tutti i protagonisti, augurandosi che la nuova e controversa stagione possa piacere all’affezionato pubblico. Non resta che attendere la nuova stagione della Casa di Carta 4, in onda il 3 aprile su Netflix, per conoscere il destino del Professore e della sua banda.