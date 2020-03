VIDEO – Quarantena, boom del Fai da te

In questi giorni di quarantena forzata gli italiani si sono riscoperti maghi del bricolage. I lavori di manutenzione sono i più diffusi (svolti dal 40% degli italiani), seguiti dal giardinaggio (32%), bricolage (23%) e i lavori di decorazione (18%).

Più della metà degli italiani si dedica ad almeno una di queste quattro attività in questi giorni di quarantena, ora tassativa in tutte le regioni d’Italia. Più di 1 italiano su 4 dichiara di fare shopping tramite il web, nonostante fino a questo momento privilegiasse le catene specializzate (67%) e i negozi come ferramenta/idraulica (63%).

Da notare come alcune delle restanti attività domestiche – tradizionalmente e storicamente femminili – continuino ad essere maggiormente prese in carico dalle donne: cucinare (78% donne vs. 44% uomini), pulire la casa (84% donne vs. 44% uomini) e prendersi cura di sé stessi (60% donne vs. 34% uomini).

Molti italiani hanno dichiarato di effettuare lavori di manutenzione durante il loro tempo libero e l’attività è maggiormente praticata da parte degli uomini: 47% uomini vs 34% donne. Al contrario, decorare la casa sembra ancora essere un’attività prettamente femminile con il 25% di donne contro l’11% di uomini.

Grande successo dei tutorial. Più della metà degli italiani, in particolare under 45, si affida al web per la ricerca di video e consigli da seguire per cimentarsi in attività di vario tipo, fra cui anche fai da te, decorazione, gardening, per svagarsi durante la giornata.

Non solo compiti, ma anche lavori di manutenzione e decorazione per trascorrere il tempo con i figli minori di 18 anni. Per impegnare bambini e ragazzi, un terzo dei genitori sceglie i lavori di bricolage, utili come gioco per i più piccoli e a scopo formativo per i più grandi.