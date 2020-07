VIDEO – Scooby, in streaming il film d’animazione sul cane fifone

Disponibile su Sky Primafila Premiere, a partire da oggi, un simpatico film dedicato al cane Scooby Doo e alla mitica Mistery Inc.

La pellicola arriva a pochi mesi dai festeggiamenti per il 50/o compleanno di Scooby-Doo: la prima serie Hanna – Barbera, creata da Joe Ruby, Ken Spears e Iwao Takamoto, che ha debuttato sulla Cbs il 13 settembre 1969.

“Scooby” ci svela come gli amici di sempre Scooby l’alano maldestro e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: fermare il cane fantasma Cerberus, intento a conquistare il mondo. Intanto scopriranno che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

Anche stavolta Scooby e Shaggy, ci terranno con il fiato sospeso!

Il film è destinato a essere il primo episodio di una serie di pellicole ambientate in un universo condiviso dei personaggi di Hanna Barbera.

Scooby è stato diretto da Tony Cervone e scritto da Adam Sztykiel, Jack Donaldson, Derek Elliott e Matt Lieberman. Prendono parte come doppiatori Frank Welker (voce del protagonista e unico membro del cast originale a riprendere il proprio ruolo), Will Forte, Gina Rodriguez, Zac Efron e Amanda Seyfried.

Scooby!, sarà disponibile all’acquisto e al noleggio in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity.