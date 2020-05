VIDEO – Tragedia dell’Heysel, 35 anni fa la strage che uccise 32 tifosi italiani

Il 29 maggio 1985, 39 persone persero la vita prima della finale di Coppa Campioni, che si disputò allo stadio Heysel di Bruxelles. Un dramma causato dalla carica degli hooligans inglesi che travolsero il settore che ospitava i supporter bianconeri. Morirono in 39, schiacciati contro le balaustre o precipitati dalle grandinate dopo il crollo di un muretto.

Sono ancora impresse nella memoria le immagini del caos di quella serata, e la disperazione dei tifosi che cercavano scampo negli altri settori. La partita si giocò comunque per decisione dei dirigenti Uefa, d’accordo con la polizia belga. Vinse la Juventus per 1-0, grazie al gol di Platini, che regalò la prima Coppa dei Campioni nella storia dei bianconeri. La Juventus ricorda ogni anno la tragedia con diverse celebrazioni, così come il Liverpool.