VIDEO – Tutti pronti per ” Le terrificanti avventure di Sabrina 3″

Il 24 gennaio gennaio torna Sabrina con la terza stagione. Questa volta la Spellman tentarà un’impresa ancora più grande, l’ascesa al trono degli inferi.

Sarà un successo o dobbiamo aspettarci un altro salto dello squalo?

In pratica quando una serie non ha più i mezzi narrativi per andare avanti si parla di salto dello squalo. Si va avanti senza avere più la possibilità di essere un’accattivante serie di successo. Le prime due stagioni ci hanno fatto ben sperare. Fotografia accattivante, l’attrice che interpreta Sabrina, Kiernan Shipka, molto convincente, per non parlare delle zie con una Miranda Otto oltre ogni aspettativa. L’unica che sa che ci era sembrata un po’ troppo “buttala lì” era stato l’intervento di Nicolas che, dichiarandosi lo stregone più forte dopo Padre Spellman, imprigiona dentro di sé Lucifero salvando tutti, nell’ultima puntata. Un signore degli inferi un po’ troppo credulone a nostro parere, ma resta comunque un serie per teenager anche se ha saputo ben mescolare horror, fantasy e drama. Aspettiamo con impazienza di sapere che fine ha fatto Nicolas e fino a dove si spingerà Sabrina.