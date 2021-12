Villa di Donato, in scena “(an)Dante con brio – sette giorni per Dante”

Sarà un Dante ironico, irriverente e fantasioso quello presentato da Mauro Giancaspro giovedì 16 dicembre 2021, ore 19,30, a Villa di Donato, nell’ambito della rassegna “(an)Dante con brio – sette giorni per Dante”, a cura di Armida Parisi e Antonio Petrossi.

Sarà infatti presentato in tale occasione il suo nuovo libro dal titolo “Dante, la vita eterna e il cellulare” (ed. kairòs), con l’intervento di Armida Parisi e un reading teatralizzato di Roberto Azzurro.

L’ambientazione è quella ben nota della Divina Commedia: Dante è guidato da Virgilio fra i gironi infernali e fra i suoi abitanti. Ma cosa sarebbe successo se, lo stesso viaggio, il sommo Poeta lo avresse intrapreso ai giorni nostri? Fra anime in vendita online e diavolacci iperconnessi , Giancaspro si muove con disinvoltura fra serio e faceto, come solo un uomo di grande cultura riesce e può fare.

Nel corso della serata sarà possibile visitare “Dante mmxxi” la mostra fotografica di Donatella Donatelli, prorogata fino al 27 dicembre 2021.

All’incontro seguirà una degustazione offerta dalla padrona di casa Patrizia de Mennato ai gentili ospiti. In tale occasione sarà servita una cena “toscanaccia”.

Mauro Giancaspro (1949) ha diretto la biblioteche nazionale di Cosenza, Napoli e Bari e per due anni quella dei Girolamini, dopo il noto saccheggio. Ha collaborato con diversi periodici e quotidiani quali Accademie e Biblioteche d’Italia, l’Almanacco del Bibliofilo, Arteln, il sole 24ore. Collabora attualmente con il Roma, Wall Street International Magazine. L’esordio come scrittore è avvenuto nel 1987 a Cosenza con “Cose Cosentine”. Fra i libri da lui scritti: leggere nuoce gravemente alla salute, L’ottavo giorno creò il libro, L’odore dei libri. Un libro per piacere e tanti altri. Recentemente per Babbomorto di Imola ha curato l’edizione critica del manoscritto “Del Turpe eloquio o turpiloquio” di Aspreno Ianuario de’ Mojarelli, autore settecentesco mai esistito.

Live in Villa di Donato – Stagione 2021/22

Progetto promosso da Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Con il Patrocinio di: Terza Municipalità del Comune di Napoli, Comune di Mercogliano, Archivio di Stato di Napoli, Premio Green Care

Biglietti:

singolo – 15 euro

singolo studenti – 10 euro

(inclusa nel prezzo degustazione a tema)

Prenotazione obbligatoria – numero di posti limitato Prenotazioni: prenotazioni@villadidonato.it

Ingresso con obbligo di Green Pass rafforzato, ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione.

