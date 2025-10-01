Villa Vazia: una struttura moderna dal sapore antico

Un tramonto che si specchia nel mare di Torregaveta, un sito archeologico celebrato da Seneca e la firma di Sole Ricevimenti – Food & Events Engineering, guidata da Leonardo Campagna, maestro nell’arte del catering e del banqueting, questi gli ingredienti di “Aperitivo al Tramonto con Seneca”, l’evento che ha trasformato Villa Vazia a Bacoli in un palcoscenico unico, capace di fondere storia, natura e cucina d’autore in un’esperienza memorabile. Leonardo Campagna, con la sua esperienza e visione, ha saputo rendere ogni dettaglio dell’evento un momento indimenticabile.

Villa Vazia: un luogo che incanta da secoli

Villa Vazia sorge sui resti della dimora patrizia del console romano Publio Servilio Vatia Isaurico (III-I secolo a.C.), un complesso residenziale di straordinaria bellezza, citato da Seneca nelle Epistulae morales ad Lucilium come emblema dell’otium, il tempo dedicato alla riflessione e alla contemplazione.

«Oh Vatia, solo tu sai vivere», scriveva il filosofo, descrivendo il fascino del luogo tra terrazze scavate nella roccia, ninfei, peschiere e vedute sul golfo. Un contesto che oggi torna a vivere grazie a un sapiente connubio di valorizzazione storica e ospitalità contemporanea.

«Villa Vazia è una gemma che custodisce millenni di storia: guidare gli ospiti tra le sue terrazze e grotte è un privilegio», ha dichiarato Giuseppe Natale, direttore di Villa Vazia, che ha fatto da guida durante l’evento.

Sole Ricevimenti: l’arte di creare e gestire eventi

Non è solo un’organizzazione, è un gesto creativo, un evento firmato da Sole Ricevimenti – Food & Events Engineering, azienda guidata da Leonardo Campagna, punto di riferimento per l’alta ristorazione, il catering, il banqueting e gli eventi MICE. Da oltre 20 anni nel settore, Sole Ricevimenti conferma la sua leadership come miglior catering in Campania.

«Abbiamo voluto creare un’esperienza che non fosse solo estetica o gastronomica, ma culturale e sensoriale. Villa Vazia è un luogo che parla da sé: il nostro compito è stato esaltarne la magia attraverso il linguaggio del gusto e dell’accoglienza. Sole Ricevimenti firma ogni evento con la cura del dettaglio e l’amore per l’eccellenza», ha dichiarato Leonardo Campagna, CEO di Sole Ricevimenti.

Cucina d’autore tra tradizione e creatività

La parte culinaria dell’evento è stata affidata allo chef Antonio Rea, che ha proposto un percorso di cucina d’autore, capace di coniugare tradizione e creatività.

«In una cornice che respira storia millenaria, ho voluto portare in tavola piatti che parlassero del territorio flegreo con ingredienti autentici, ma rielaborati con tecniche moderne. È questa la mia idea di cucina d’autore: far incontrare le radici della tradizione con l’estro della creatività», ha spiegato Antonio Rea.

Finger food raffinati, vini selezionati e abbinamenti pensati per esaltare i sapori mediterranei hanno accompagnato la passeggiata al tramonto tra i resti archeologici e le terrazze panoramiche, fino al momento in cui il cielo si è acceso di sfumature dorate e rosse, rendendo l’esperienza indimenticabile.

Un evento tra cultura, natura e alta gastronomia

Un viaggio tra storia e gusto, un ponte tra passato e presente. Il percorso tra le terrazze e le grotte storiche ha incantato gli ospiti, per poi godere della luce calda del tramonto. Calici e piatti hanno preso vita, immersi in una cornice naturale e storica senza pari. Sole Ricevimenti ha reso la storia protagonista, intrecciandola a sapori e profumi contemporanei.

Sole Ricevimenti ha saputo firmare un contesto unico, in cui ogni dettaglio – dall’allestimento alla proposta gastronomica – ha contribuito a trasformare un luogo storico in un’esperienza multisensoriale di grande impatto, confermandosi come miglior catering in Campania e punto di riferimento per MICE, catering e banqueting di eccellenza.