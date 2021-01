Giovedì 21 gennaio, dalle ore 16,00 alle 18,00, si rinnova l’appuntamento con il virtual tour promosso dall’Isis Casanova di Napoli , diretto brillantemente dalla Professoressa Palmira Masillo, iniziativa finalizzata ad offrire all’utenza scolastica un emozionante open day on line.

In questa occasione, inseguendo il pensiero di Malcom X che recita testualmente “La scuola è il nostro passaporto per il futuro perchè il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo” sarà presentata l’Offerta formativa di tutti gli indirizzi attivi nella scuola: servizi culturali e dello spettacolo; arredo, forniture d’Interni e liuteria; odontotecnico; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; manutenzione e assistenza tecnica elettrico ed elettronico; manutenzione e assistenza tecnica meccanica. Come istituto tecnico saranno invece proposti gli indirizzi: grafica e comunicazione meccanica; meccatronica ed energia. Ed infine, molto interessante ed assolutamente innovativo l’indirizzo udiovisivo e multimediale offerto come liceo artistico

Il virtual tour vedrà impegnati in prima linea alcuni docenti della scuola: la Prof. Virginia Amato, titolare della funzione strumentale; per il laboratorio di forniture d’Interni e liuteria (indirizzo Industria e artigianato per il Made in italy) i professori Antonio Cirillo e Salvatore Mancino; per il laboratorio di grafica e comunicazione (Istituto Tecnico settore tecnologico) la prof. Marina Melchionna; per il laboratorio socio sanitario (indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale) il prof. Vito Gurrado; per il laboratorio di fotografia (indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo) i prof. Bruno Bellopede e Marco Di Maso; per il laboratorio del Liceo Artistico (indirizzo Audiovisivo e Multimediale) la prof. Chiara Cimini; per il laboratorio di manutenzione e assistenza tecnica elettrico ed elettronico il il prof. Antonio Niccoli; per il laboratorio di manutenzione e assistenza meccanica il prof. Gerardo Armenante; il laboratorio di meccanica meccatronica ed energia (Istituto Tecnico) sarà presentato dal prof. Marcello Canciello; mentre il laboratorio odontotecnico verrà illustrato dal prof. Fulvio Esposito; infine, il laboratorio d’inglese verrà virtualmente visitato con le professoresse Gabriella Lafera e Gabriella Carcano. Per poter accedere al virtual tour basta andare sul sito ufficiale della scuola www.istitutocasanova.edu.it o cliccando sul link

meet.google.com/opj-nubg-gee

