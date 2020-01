Virus cinese, il bilancio sale a 106 morti, 1300 nuovi casi di contagio

La Cina ha deciso il rinvio sine die dell’inizio del secondo semestre per scuole e università, per contenere l’epidemia.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è “elevato”, ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse “moderato”.

Stando a quanto riferito dalle autorità, la diffusione del virus sembra aver accelerato e nelle ultime 24 ore i casi di contagio sarebbero quasi raddoppiati. Al momento ci sono inoltre quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma.

Pechino ha deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni fino al 2 febbraio, come parte delle misure del governo per combattere l’epidemia di polmonite virale.

Il ministero dell’Educazione cinese, ha deciso il rinvio sine die dell’inizio del secondo semestre per scuole e università. Per quanto riguarda la data di riapertura di asili nido, scuole e istituti secondari, “dovrà essere determinata dalle autorità scolastiche locali” in accordo con il governo centrale.

La National Immigration Administration cinese ha invitato i cittadini a evitare i viaggi all’estero per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri. Secondo le autorità di Pechino la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può infatti aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus.

C’è un primo caso confermato di coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Baviera. “Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus” ed “è stato posto sotto controllo medico e in isolamento. La Germania diventa così il secondo paese in Europa ad essere colpito dal coronavirus, dopo tre casi in Francia confermati il 24 gennaio. I tre pazienti, uno a Bordeaux e due a Parigi, avevano recentemente viaggiato in Cina. La Germania ha invitato ieri i suoi cittadini a evitare viaggi “non essenziali” in Cina.