Visioni sospese: al The Spark Creative Hub della Mondadori l’universo poetico di Luigi Auriemma

Si svolgerà domani lunedì 27 marzo, alle ore 18:00, presso lo spazio The Spark Creative Hub della Mondadori Bookstore di piazza Bovio, 33, la presentazione del libro di Luigi Auriemma Visioni sospese, edito da Joker Edizioni.



Con l’autore dialogheranno Gennaro Fusco, della medesima casa editrice, e l’artista Domenico Mennillo.

Quelle di Auriemma sono visioni che si muovono tra interno ed esterno, tra interiorità ed esteriorità; tra corporeità ed emotività; tra poesia e filosofia, alla ricerca di una maggiore comprensione del reale.



Tre i lemmi fondanti bisogno, azione, spazio. Percorrendo i sentieri pedonali che si inerpicano tra la capacità di vedere la realtà e quella di raccontarla, come si legge nella prefazione, Auriemma, ricorrendo alle parole figurate delle arti visive e alla raffigurazioni parlanti della poesia, ricostruisce la storia delle arti.



Le sue narrazioni poetiche, intense e intimiste, emergono da fondali filosofici. Secondo il Bollettino filosofico, proprio nel numero in cui mette a confronto poesia e filosofia, il rapporto tra queste due discipline è molto stretto, ma mai ancillare. Non subordina e non asservisce l’una all’altra. Legittima l’esistenza paritetica di entrambe.

La filosofia cerca attraverso la parola poetica di approcciarsi in maniera alternativa alla comprensione del reale, che non sia solo contemplazione. Questo tentativo conferisce alla narrazione un significato nuovo e altro, che ne trascende il livello più evidente e manifesto, nonostante in qualche momento della loro storia la filosofia abbia potuto cedere alla tentazione di auto- riconoscersi una supremazia concettuale.



Auriemma parte da tre parole che attraversano la dimensione fisica per approdare a quella metafisica. Gioca in maniera sagace con le lettere e disvela nuovi significati e lemmi a partire da quelli iniziali.



La sua è una riflessione che attinge primieramente alla filosofia e alla riflessione filosofica ritorna attraverso un’operazione maieutica che scava nella mente e nel cuore dell’essere umano, nella sua essenza di individuo senziente, tormentato dai dubbi sul significato ultimo dell’esistere.

La casa editrice Joker conferma la sua missione di scoperta e riscoperta di vecchi e nuovi talenti e il coraggio di affrontare temi di nicchia per portare all’attenzione scritti di poesia o di prosa mai banali.