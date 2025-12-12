Voci aperte: al Serra di scena un incontro tra differenze al femminile

Un palcoscenico che diventa piazza, casa, confine. È questo l’universo poetico di “Voci Aperte”, lo spettacolo di Sfera Ovale, a cura dell’Associazione Itinerarte, in scena lunedì 15 dicembre alle ore 20.30 nel Teatro Serra, in via Diocleziano 316, a Napoli, nell’ambito della rassegna “Altri Natali”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, giunta alla sua quarta edizione.

In scena Anita Mosca, Patrizia Eger e Cinzia Mirabella, accompagnate dalla musicista Julia Primicile Carafa. Il testo e il coordinamento registico sono firmati da Rosario Liguoro, che guida il pubblico in un percorso narrativo e sensoriale dedicato ai temi dell’incontro, dell’ascolto e dell’inclusione. “Voci Aperte” è un viaggio teatrale che esplora il valore dell’incontro tra differenze, affermando con forza che l’inclusione non è un gesto di carità, ma un percorso condiviso: la costruzione possibile di un “noi” più ampio, autentico e umano.

Tre donne si ritrovano su un palcoscenico che si trasforma, di volta in volta, in luogo pubblico e intimo. Le loro storie – distanti per origine e destino, ma vicine nelle emozioni – si intrecciano in un dialogo fatto di parole e silenzi, confessioni e ricordi, contrasti e scoperte. La musica dal vivo diventa filo sensibile che accompagna, sostiene, contrappunta: un ponte sonoro che unisce le loro voci e le conduce verso una nuova forma di riconoscimento e appartenenza. Con “Voci Aperte”, l’Associazione Itinerarte rinnova il proprio impegno nella diffusione di un teatro capace di generare riflessione e vicinanza, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna “Altri Natali”, che porta in città un dicembre dedicato alla cultura, alla comunità e ai nuovi immaginari condivisi.

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: Whatsapp 366 8711689 – itinearteass@gmail.com