Voci, suoni e ritmi per un cammino di pace al Teatro Il Piccolo

Nell’ambito della quarta edizione di “Altri Natali”, iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli, si chiude in musica al Teatro Il Piccolo la rassegna “Natali Mediterranei – Tra cultura e contaminazione”, organizzata dalla compagnia Magazzini di Fine Millennio con la direzione artistica di Salvatore Cipoletta.

Stasera, giovedì 8 gennaio, alle ore 19, il Teatro Il Piccolo ospita il concerto “Dialoghi Coen/Trabelsi feat Nando Citarella. Voci, Suoni e Ritmi per un Cammino di Pace” con Nando Citarella, Gabriele Coen e Ziad Trabelsi. La produzione è “La Paranza”.

La Hannukkah era la festa ebraica della Luce, in Siria e in Egitto il giorno del 25 Dicembre era festeggiato come il giorno della nascita del Sole in santuari da cui se ne usciva alla mezzanotte annunciando che era stato partorito il sole, raffigurato come un bambino. Nell’antica Roma tra il 19 e il 23 Dicembre circa si festeggiavano i Saturnali, in onore del Dio Saturno, con banchetti, feste, canti e giochi. In molte di queste culture vi si ritrovano elementi Sacro-Rituali o semplicemente Popolari e unite da elementi quali la Voce e il Tamburo che pur cambiando forma di cultura in cultura ha sempre un ruolo fondamentale. Nando Citarella (di religione cristiana – studioso di tradizioni popolari polistrumentista, e suonatore di tammorra), Gabriele Coen (di religione ebraica – musicista e studioso di tradizioni ebraiche), Ziad Trabelsi (di religione musulmana – musicista e studioso di tradizioni musicali), hanno deciso di realizzare un progetto che, basandosi su testi e musiche sia popolari che di loro composizione fanno si che queste tradizioni si incontrino tra Canti Antichi e Nuove Contaminazioni. Un intreccio tra Classico e Tradizione che unisce ancor di più le varie culture da noi citate.

Fascia d’età consigliata: da 7 anni in su.

L’appuntamento è ingresso libero con prenotazione obbligatoria a:

info@magazzifinemill.com – salvatore.cipolletta@tiscali.it – gabriellastampa@gmail.com

320 216 6484 – 348 779 3821

