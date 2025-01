Winterreise – Viaggio d’inverno: al Tram una riflessione sul senso di smarrimento dell’uomo moderno

Maria Paola Viano con la sua drammaturgia originale, accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso e suggestivo attraverso le voci di Valentina Bilancione, Francesca Tiburzi e Dario Russo, accompagnate dalle note del maestro Carlo Martiniello al pianoforte, dando vita ad uno spettacolo

di grande impatto emotivo, tra atmosfere rarefatte e suggestioni visive e sonore, che esplora le profondità dell’anima umana.

Un inedito spettacolo di Teatro Musicale Sperimentale, liberamente tratto dal ciclo di Lieder Winterreise di Franz Schubert, approda al TRAM da stasera, venerdì 10 a domenica 12 gennaio 2025.

“Winterreise – Viaggio d’inverno” è un’opera che conduce il pubblico in un viaggio emozionante e profondo, tra le lande desolate dell’animo umano, esplorando con sensibilità le inquietudini dell’uomo moderno. Tre personaggi, il Viandante, la Fanciulla e la Madre, si muovono in un’atmosfera claustrofobica e misteriosa, dando nuova luce alla drammaticità del testo schubertiano.

Valentina Bilancione, Francesca Tiburzi e Dario Russo, accompagnati al pianoforte da Carlo Martiniello, danno voce e corpo a questa toccante esplorazione della solitudine e dell’incomunicabilità. Maria Paola Viano, autrice del testo e regista, commenta: “la novità della nostra lettura del Viaggio d’Inverno sta nell’immaginare una connessione ideale tra l’autore del testo Wihelm Muller e Giacomo Leopardi. Chi è Müller al tempo in cui compone i versi del Viaggio d’Inverno? Un reduce prussiano provato dagli orrori della guerra corpo a corpo contro l’esercito napoleonico il quale, assetato di armonia e bellezza, parte per un viaggio in Italia dove visita Napoli. Alla ricerca della felicità, anche Leopardi approda in questa città. Qui annota nelle pagine del suo Zibaldone il nome di un poeta tedesco Wihlem Müller. Non sapremo mai se veramente i due poeti abbiano letto i loro rispettivi versi, ma di certo entrambi incarnano la figura del Wanderer (il Viandante), il protagonista del Viaggio d’Inverno così come di tante figure leopardiane (il pastore errante, il passero solitario per citarne due molto famose). Come Müller, anche Leopardi si sente straniero in ogni luogo anelando a quel vagare continuo che, in definitiva, è la vita stessa. In un ipotetico innevato Parnaso, dove il passato e presente si dileguano nell’eternità, Muller sente parlare di Leopardi dalla di lui sorella Paolina, anch’ella desiderosa di libertà e bellezza. Un’insidiosa Madre-Natura è sempre in agguato durante il loro viaggio verso l’Infinito, quell’anelito spirituale verso qualcosa di nuovo, verso qualcosa che dia senso alla vita, verso l’Amore.”

“Winterreise – Viaggio d’inverno” si presenta in una nuova veste di teatro musicale da camera. Il ciclo di Lieder, completamente rivisitato, è interpretato da tre cantanti-attori che, attraverso un’azione scenica intensa, aggiungono profondità e una nuova dimensione alla drammaticità della composizione originale. Con la sua intensa drammaturgia e la sua emozionante interpretazione, lo spettacolo si preannuncia un’occasione per riflettere sulla condizione umana e sul senso di smarrimento che l’uomo moderno vive, lasciandosi trasportare dalle emozioni di un viaggio

indimenticabile.

Lo spettacolo in pillole

WINTERREISE – VIAGGIO D’INVERNO

spettacolo inedito di Teatro Musicale Sperimentale

liberamente tratto dal ciclo di Lieder Winterreise di Franz Schubert

drammaturgia, regia e allestimento: Maria Paola Viano

con Valentina Bilancione: soprano

Francesca Tiburzi: soprano

Dario Russo: basso

Carlo Martiniello: pianoforte

Costumi di Giovanna Fiorentini

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento 16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 17.00

info e prenotazioni

WhatsApp 342 1785 930

e-mail tram.biglietteria@gmail.com