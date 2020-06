Zafon, lo scrittore che ha incantato il mondo

Si è spento a Los Angeles Carlos Ruiz Zafon. Lo scrittore spagnolo, autore de “L’ombra del vento”, aveva solo 55 anni.

Quanti di noi hanno almeno un suo libro a casa, quanti ragazzi sono stati conquistati da un suo romanzo e quanti ancora dopo un suo libro non hanno più smesso di seguirlo. Zafon era così, ti ammaliava e non ti lasciava più andare.

Cresciuto negli anni Sessanta a Barcellona, non lontano dalla Sagrada Familia, aveva sempre mantenuto un legame fortissimo con la città, che è rimasta come elemento forte delle sue trame nonostante negli ultimi anni si fosse trasferito in California.

Dopo essere cresciuto e aver studiato a Barcellona, iniziò poi a lavorare come insegnante e poi come impiegato in un’agenzia pubblicitaria, fino a quando decise di trasferirsi nel 1994 a Los Angeles dove lavorava come sceneggiatore per Hollywood. Come scrittore debuttò nel 1993 con una serie di libri per bambini e ragazzi, cominciando con ”Il principe della nebbia” e costruendo anche in quel caso una serie di tre volumi con ”Il palazzo della Mezzanotte” e ”Le luci di settembre”.

Carlos Ruiz Zafón, famoso in tutto il mondo per il suo romanzo L’ombra del vento, ha segnato un’epoca. E’ stato il primo best seller spagnolo della sua generazione ad avere un successo commerciale mondiale, insieme alla Cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. In questi vent’anni (pubblicato nel 2001), il libro ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo, oltre un milione soltanto in Italia. Dal romanzo è nata una quadrilogia intitolata Il Cimitero dei libri dimenticati, che dopo L’ombra del vento è proseguita con Il gioco dell’angelo (2008), Il prigioniero del cielo (2012), concludendosi con Il labirinto degli spiriti (2016).