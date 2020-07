Zanardi, terzo intervento chirurgico

Le condizioni del campione bolognese sono stabili ma gravi.

Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma alla testa.

L’operazione effettuata – si legge in una nota – fa parte degli interventi programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico.

L’intervento è durato circa 5 ore. Zanardi è stato poi nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva: resta sedato e ventilato meccanicamente: “Le sue condizioni – spiegano dall’ospedale- rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata.