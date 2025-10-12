Zingari di Viviani: al Tram una favola tragica e oniroide

Da Venerdì 17 ottobre fino a Domenica 26 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro TRAM, via Port‘Alba 30 (metro Dante), Napoli, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Zingari’, di Raffaele Vivani.

‘Zingari’ afferra la realtà e prima ci gioca come se fosse una favola, poi, ne diventa specchio sociale feroce e sempre attuale. Nella messa in scena si sottolinea l’elemento circense e musicale con grande rispetto per l’autore Vivani, padre della drammaturgia napoletana. Il protagonista, ‘Diavulone’, è reso meno feroce e febbrile, in modo da dare più spazio agli elementi della commedia. ‘Zingari’ è una favola tragica, un viaggio onirico in un luogo non ben definito che potrebbe essere una baraccopoli, oppure un circo abbandonato. L’emarginazione è l’elemento cardine della sceneggiata, il filo conduttore che rende contemporanea quest’opera indimenticabile.

‘Zingari’ di Raffaele Vivani, con l’adattamento di Diego Sommaripa ed Emanuele Scherillo, interpretato da Dolores Gianoli, Francesco Rivieccio, Annarita Di Pace e Benedetta Cenani; musiche di Gianluigi Capasso, con la regia di e con Diego Sommaripa. L’opera inaugura la nuova stagione di produzione teatrale del teatro Tram.

“La grande tradizione del teatro napoletano continua a rinnovarsi al Tram, dove vive grazie alla contaminazione con le arti, allo sguardo contemporaneo sul nostro presente. Vivani- dichiara Mirko Di Martino, direttore del Teatro TRAM– è un autore immerso nella Napoli popolare del 900′, eppure i suoi testi continuano ad affascinare i registi di oggi, che trovano nelle sue opere una sincerità e una profondità che spesso mancano nella drammaturgia contemporanea. Al TRAM abbiamo già riletto e portato in scena tanti testi napoletani: da Petito ai Cunti, da Pulcinella a Di Giacomo. I nostri spettacoli originali hanno le radici ben piantate nella storia di Napoli”.

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

14 spettacoli: € 84

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

www.teatrotram.it