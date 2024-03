Sapori di casa e innovazione: è Nunù, la trattoria moderna di Nunzio Spagnuolo

Nel cuore pulsante della città di Torre del Greco (precisamente in Corso Garibaldi, 32), capitale dei sapori dell’area vesuviana, apre le sue porte “Nunù Trattoria Moderna“, un locale che coniuga sapientemente tradizione e innovazione culinaria.

Alla guida del ristorante troviamo lo chef Nunzio Spagnuolo, talento locale cresciuto all’ombra del Vesuvio e ambasciatore della cucina campana nel mondo. Le sue esperienze in rinomati ristoranti e alberghi di lusso, da Londra a Parigi, da Porto Cervo a St. Moritz, culminate nella collaborazione con il maestro Gualtiero Marchesi e nel ruolo di Personal Chef Cruise per un magnate internazionale, hanno forgiato uno stile inconfondibile.

Il menu di “Nunù” è un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici della Campania, reinterpretati con estro e creatività. Protagoniste sono le materie prime di stagione, selezionate con cura maniacale e valorizzate in piatti che sorprendono per gusto e presentazione.

Lo “Spaghettone cacio e pepe con stracotto di manzo e pesto di carote” è solo un esempio della maestria di Nunzio, capace di combinare sapori familiari in un’esplosione di contrasti e consistenze.

L’ambiente della trattoria è caldo e accogliente, con arredi pop che si integrano armoniosamente con dettagli che richiamano l’anima napoletana. L’atmosfera intima e informale invita a rilassarsi e a godere di un’esperienza culinaria unica.

“Nunù” non è solo un ristorante, ma un progetto che racchiude l’amore di Nunzio per la sua terra d’origine e le sue radici familiari. Il nome stesso, affettuoso nomignolo con cui lo chiamava sua madre, evoca ricordi d’infanzia e un legame profondo con la tradizione culinaria campana.

Sia per gli abitanti del luogo che per i viaggiatori di passaggio, “Nunù” rappresenta un’occasione imperdibile per assaporare l’essenza della cucina italiana e campana, in un contesto rilassato e raffinato.

Nunù – Trattoria Moderna

Telefono: +39 08118759960

Email: nunutrattoriamoderna.info@gmail.com

corso Garibaldi, 32 – Torre del Greco (NA)