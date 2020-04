Accadde Oggi, i fatti del 26 aprile

Oggi 26 aprile 2020 è il 117esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:07 e tramonta alle 19:54. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 26 aprile.

1961 – Italia, prima trasmissione televisiva di Tribuna politica

Tribuna politica è stata una rubrica televisiva dell’allora Programma Nazionale (oggi Rai 1) della Rai – Radiotelevisione italiana centrata sui temi della politica. Fu creata per decisione del governo allora in carica guidato da Amintore Fanfani e andò in onda per la prima volta mercoledì 26 aprile 1961 in orario di prima serata (ore 21,10). A favorirne la ideazione fu anche il gradimento ottenuto da una analoga trasmissione, Tribuna elettorale, che aveva preso l’avvio nell’ottobre del 1960 e che aveva avvicinato la popolazione alla politica e ai suoi esponenti.

1964 – Dalla fusione fra Tanganica e Zanzibar nasce lo Stato di Tanzania

La Rivoluzione di Zanzibar del 12 gennaio 1964 fu una rivolta che portò al rovesciamento del governo eletto nel 1963 e del sultano Jamshid bin Abdullah. La rivolta pose fine al sistema della monarchia costituzionale a Zanzibar, e consentì l’ascesa al potere dell’Afro-Shirazi Party, un partito di ispirazione socialista. Poco tempo dopo la rivoluzione, l’ASP si fuse con il partito dominante del Tanganica, il TANU (anch’esso di sinistra), mentre Tanganica e Zanzibar si unirono nella Repubblica Unita della Tanzania.

1986 – Disastro di Černobyl’: A Černobyl’, in Unione Sovietica, l’esplosione in una centrale elettronucleare provoca immediatamente trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni

Il 26 aprile 1986 a Černobyl’, in Unione Sovietica, l’esplosione in una centrale elettronucleare provoca immediatamente trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni. Il disastro di Černobyl’ è stato il più grave incidente mai verificato in una centrale nucleare. È uno dei due incidenti classificati come catastrofici con il livello 7 e massimo della scala INES dell’IAEA, insieme all’incidente avvenuto nella centrale di Fukushima Dai-ichi nel marzo 2011.

Oggi nasceva – Giacomo Poretti

Giacomo Poretti, all’anagrafe Giacomino Poretti (Busto Garolfo, 26 aprile 1956), è un comico, attore e sceneggiatore italiano componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

I santi venerati oggi

– San Cleto (Anacleto)

Papa

– San Basileo di Amasea

Vescovo

– Beati Domenico e Gregorio

Domenicani

– Beato Giulio (Julio) Junyer Padern

Sacerdote salesiano e martire

– Santi Guglielmo e Pellegrino

Eremiti

– Beato Ladislao (Wladyslaw) Goral

Vescovo e martire

– San Pascasio Radberto

Abate di Corbie

– San Primitivo

Martire

– San Ricario di Celles

Sacerdote

– Beato Stanislaw Kubista e compagni

Martiri

– Santo Stefano di Perm

Vescovo

– Raffaele Arnaiz Barón

Beato