Camera con vista: i vari volti del terrore tra libri e manga

Stanotte arriva la vecchina con le scarpe tutte rotte che a qualcuno un po’ paura fa con quel nasone bitorzoluto e il sorriso sdentato.

Ma noi di Camera con vista vi proponiamo e riproponiamo un viaggio tra veri e propri mostri orrorifici, protagonisti di libri e manga.

Tra avvenenti vampiresse e scuole dall’atmosfera inquietante, teatro di episodi sanguinosi, il viaggio si preannuncia davvero spaventoso.

Mi raccomando, per quanto l’idea vi attiri in maniera oscura e incomprensibile, non varcate la soglia di quella casa!

