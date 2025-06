Capri ospita la presentazione di Storia senza eroi

Il fascino intramontabile dell’isola azzurra ha fatto da cornice a un appuntamento culturale di grande spessore: la presentazione del libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo, giornalista e scrittore, figlio dell’indimenticato Joe Marrazzo, da sempre legato a Capri da un rapporto speciale e affettuoso. L’evento si è tenuto nella suggestiva sala Donna Lucia dell’Hotel Quisisana, alla presenza di un pubblico partecipe, nonostante la concomitanza con altri appuntamenti di rilievo sull’isola.

Il volume – già alla seconda edizione in una sola settimana, come sottolineato sul Corriere della Sera dal critico Roberto Gressi – ha acceso un vivace dibattito sul senso dell’eroismo contemporaneo e sulla narrazione delle vite comuni, al di fuori dei soliti cliché.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Capri, Paolo Falco, e il messaggio del Governatore Lions Distretto 108YA, Tommaso Di Napoli (rappresentato dal Presidente di Circoscrizione Prof. Vincenzo Triunfo e dal Presidente di Zona Avv. Alessandro Franchi), l’evento è entrato nel vivo con gli interventi dell’Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Ciuccio e di altri ospiti, che hanno voluto condividere le proprie riflessioni.

Molto apprezzato l’intervento conclusivo di Carlo Russo, Presidente del Lions Club Capri, che ha dichiarato:«In Storia senza eroi, Marrazzo ci invita a riflettere sulla complessità delle vicende umane, spesso lontane dai cliché dell’eroismo tradizionale. Ho trovato particolarmente interessante come l’autore riesca a esplorare la ‘normalità’ dei sentimenti e delle scelte che plasmano le nostre esistenze».

Organizzato con il patrocinio del Lions Club Capri, l’appuntamento si è rivelato un vero e proprio successo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e curioso, confermando ancora una volta Capri come luogo d’elezione per la cultura e il pensiero contemporaneo.

La serata è stata sapientemente moderata da Carlo Puca, che ha guidato il dibattito con garbo e intelligenza, valorizzando ogni sfumatura del testo. A condurre l’intervista all’autore è stata la giornalista Rossella Giaquinto, che con competenza e sensibilità ha accompagnato il pubblico in un’esplorazione profonda dei temi affrontati nel libro.