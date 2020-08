Covid, aggiornamenti 20 agosto

Il bollettino Covid delle ultime 24 ore è di 642 vittime. I decessi registrati oggi sono 7, quattro solo in Lombardia, dove c’è una nuova impennata di casi (91), così come in Emilia Romagna (+76) e nel Lazio, dove i nuovi positivi sono 75.





Nuovo boom di casi dal 23 maggio



Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 66 (ieri 58).

