Festival di Cannes, idee per il 2020

In un modo o nell’altro gli organizzatori del Festival di Cannes voglio far in modo, nonostante il lockdown prolungato dichiarato da Marcon, di mettere in piedi il festival numero 73.

E’ questo quanto trapela dagli ambienti del Festival, pronti a tutto o quasi, per far si che vada in scena l’edizione.

L’ultima idea, secondo gli organizzatori, infatti, è quella di apportare una serie di modifiche al regolamento normale, magari anche con una serie di film in meno da proiettare, e un ingresso ancor più selezionato alla manifestazione.