Homo Scrivens presenta Quando di Manuel Alegre alla Biblioteca Nazionale di Napoli

La casa editrice Homo Scrivens è lieta di presentare il volume di poesia Quando di Manuel Alegre alla Biblioteca Nazionale di Napoli, nella Sala Camino, giovedì 25 gennaio ore 17:00.

Intervengono insieme con la curatrice e traduttrice del poema Maria Luisa Cusati, Console Onorario del Portogallo a Napoli, la giornalista e scrittrice Donatella Trotta e Mariagrazia Russo, Rettrice dell’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT. Saluti della Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli Lucia Marinelli e dell’editore di Homo Scrivens Aldo Putignano.

Quando è un vero e proprio cammino, sotto forma di versi, nella vita di un personaggio poliedrico: Manuel Alegre. Letterato portoghese premiato con i maggiori premi internazionali (premio Pessoa e Camões, tra gli altri), ma anche figura politica di rilievo nel suo Paese, prima come oppositore del regime di Salazar e poi – a seguito della Rivoluzione dei Garofani – ricoprendo ruoli attivi nella giovane democrazia lusitana. Stilerà il “Preambolo” della Costituzione, sarà deputato per circa trent’anni e si candiderà per due volte alla Presidenza della Repubblica, nel 2006 e nel 2011.

In questi versi scritti quando l’intero mondo era sospeso nel confino della pandemia, il pensiero dell’autore va al Tempo, al “quando”.

“Leggendo questi versi – scrive la curatrice nelle sue riflessioni al testo poetico contenute nel volume – ritroviamo la memoria del suo vissuto, ma principalmente la profonda trepidazione per il mondo attuale, per il futuro. Ritroviamo l’uomo che ha vissuto intensamente e di persona i travagli del secolo passato e pensa quanto imprevedibile sia il procedere che oggi ci troviamo a vivere o, forse, a subire”.

Una trepidazione che oggi come nel passato trova sempre “nella parola, nel verso, la sua forza, la libertà”.

IL LIBRO:

Quando è un libro di poesie che interroga la nostra esistenza. È una sentita testimonianza di Manuel Alegre sulla vita, sul mondo e sulla stessa poesia.

Grazie a questi versi, il lettore si confronta con il tempo: quello passato, ovvero con le esperienze; il tempo presente, che è un tempo chiuso; e le incertezze che ci aspettano all’orizzonte, ossia il tempo a venire. Ecco la vita di tutti noi.

Qui Alegre coinvolge, con delicati riferimenti, poeti e scrittori del calibro di Omero, Virgilio, Dante, Camões e Shakespeare, ma anche Bob Dylan, e ci tratteggia a modo suo personaggi come Mandela e Stalin e fatti storici quali la guerra coloniale, il maggio del 1968 e l’America di oggi.

L’edizione italiana di Quando (con testo portoghese a fronte) èarricchitoda un’attenta appendice della curatrice che testimonia il profondo legame di Alegre con l’Italia e regala alcuni dei versi che Manuel Alegre ha dedicato alla città di Napoli. Con questo volume Homo Scrivens si apre alla poesia internazionale.