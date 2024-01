Il metodo Musaj fa il giro del mondo

Claudia Musaj “regina del benessere”. A partire dai primi giorni di febbraio sarà ospite della Fiera dell’Estetica di Roma dove farà conoscere il suo metodo di benessere, noto appunto come metodo Musaj.

Sarà poi la volta di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, quando in occasione del festival della canzone italiana sarà lei a tagliare il nastro dell’Area Benessere, da madrina del “Salotto delle Celebrità” e direttrice del Master Vip dei Massaggiatori con la sua squadra di professionisti, tra docenti e allievi, che si prenderanno cura dei Vip protagonisti della kermesse musicale. Gli ospiti e le star della musica saranno accolti dagli operatori del benessere formati dalla Maestra Claudia Musaj, la regina del rimodellamento e della bellezza.

Claudia Musaj non è nuova a Sanremo, da anni presenzia durante la kermesse nella città dei fiori per portare le sue competenze al servizio dei Vip del Festival.

Claudia era la Cenerentola del benessere ma ora ne è diventata la Regina. Albanese di origine, sua terra amata, è arrivata in Italia con tanti sacrifici con tanti sogni, ma non avrebbe mai pensato che un giorno avrebbe realizzato il suo desiderio, quello di costruire in pochi anni un suo personale impero di bellezza. Ed è totalmente suo il centro benessere tra i più esclusivi nella città di Lugano in Svizzera. E’ anche una bellissima mamma di tre splendidi figli: Edisa, di 27 anni, che svolge in Germania l’attività di infermiera professionale; Edison di 23 anni, che collabora con la madre in qualità di direttore di benessere, e Asia, la più piccola di casa (12 anni), seguita attentamente dal fratello maggiore. “A tutte le donne che sono anche mamme” dichiara Claudia, “non fermatevi mai davanti agli ostacoli, e trasmettete la vostra energia positiva anche ai vostri figli, perché possano inseguire i loro sogni e vederli realizzati”.

Grazie ai suoi corsi di formazione, forma decine di giovani leve, creando il suo personale metodo di rimodellamento (quello a cui ha deciso di dare suo nome) che l’intera Europa le invidia e che tanti le richiedono, compresi i migliori Vip che credono nei suoi servizi professionali. TV e stampa di tutta Italia parlano di lei e ora la soddisfazione di organizzare e dirigere un prestigioso Master che affiancherà il Festival di Sanremo. “Il mio sogno si è avverato, ma ora sono pronta ad avverare i sogni dei miei allievi” afferma entusiasta.

Dopo il Festival di Sanremo la Maestra Claudia Musaj proseguirà il suo giro del mondo all’insegna del benessere, con tappe in Russia, Dubai, Messico e India, per diffondere sempre più il suo metodo di benessere.