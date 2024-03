L’ultimo appuntamento di Teatro in famiglia è con Rodari Smart

Dopo un bellissimo riscontro di pubblico e tanto divertimento, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, si conclude la seconda edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grandi e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

L’ultimo appuntamento è con “Rodari smart” de I Teatrini stasera, domenica 17 marzo, alle ore 18:00. Lo spettacolo di Giovanna Facciolo vede in scena Marta Vedrucio e Dario Mennella, che cura anche la musica dal vivo, e si ispira ad alcune storie di Rodari, quali “Le favolette di Alice”, “Giacomo di Cristallo” e “Enciclopedia della Favola”. Il progetto è un piccolo tuffo nel mondo di Gianni Rodari, un mondo fatto di acuta leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che viene qui rivisitato e restituito attraverso l’incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento.

La struttura drammaturgica prevede possibili momenti di coinvolgimento del pubblico.

Le suggestioni sonore e le musiche dal vivo, a cura del maestro Dario Mennella, accompagnano la narrazione, e interagiscono col gesto e l’azione, sostenendo l’evocazione di personaggi, luoghi e atmosfere, sapendo diventare giochi di ritmo da costruire insieme ai piccoli spettatori, mentre magici oggetti prendono vita.

Una serie di poetiche e ironiche illustrazioni di Chiara Spinelli, videoanimate da Diego Franzese, proiettate e in continua interazione col corpo degli attori e gli elementi di scena, faranno da guida e contraltare allo svilupparsi delle singole storie, diventando esse stesse drammaturgia.

Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili.

Teatro In Famiglia vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro In Famiglia è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.

Gli spettacoli prevedono un biglietto a 5 euro per gli adulti e a 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 331 339 8551 – botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo

Ph. Giovanna Facciolo