Maturità 2023, oggi la seconda prova: Seneca, Barnes, il Teorema di Rolle e lo sviluppo di una piattaforma

Alle 8.30 di questa mattina, 22 giugno, è iniziata la seconda prova dell’esame di Maturità.

Per la versione di latino al liceo classico ritorna Lucio Anneo Seneca, con “Chi è saggio non segue il volgo” tratto da “Lettere morali a Lucilio”.

Al liceo scientifico lo studio di una funzione per i problemi di matematica, con 8 quesiti su l’analisi matematica, dal Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione fino al calcolo delle probabilità.

Per il liceo linguistico – lingua inglese – i brani proposti sono tratti dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barnes; mentre il secondo brano, intitolato “Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say” è un estratto di un articolo scientifico. Edgar Morin e Vittorio Bachelet gli autori per l’indirizzo di Scienze Umane.

Per gli istituti tecnici a indirizzo informatica e telecomunicazioni la traccia della seconda prova di informatica riguarda lo sviluppo di una piattaforma web finalizzata a migliorare l’apprendimento nelle varie materie attraverso gli educational games.