“Si vede(va) Giove” il primo singolo di Matinèe online sui digital store

Matinée, nome d’arte di Martina Hauber, lancia il suo primo singolo “Si vede(va) Giove” online dal 17 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Quando i pensieri diventano musica. Nasce così il primo singolo di Matinèe, da una raccolta di racconti e confidenze che l’artista ha fatto sul suo diario. E’ un brano che cerca di somigliarle quanto più possibile: diretto, semplice ed incisivo. Il testo, nato da un diario, descrive una storia che nasce ed evolve come qualcosa che non doveva essere fin dal principio, concentrandosi soprattutto sul mutare delle emozioni di chi la descrive. E, quindi, Giove in una foto. Giove in una sera felice. Giove in un addio. Giove in una rinascita. Un pianeta che fa da cornice al racconto di una storia che non era destinata ad esistere e che ripercorre i momenti che portano alla consapevolezza.

Canzone che mira ad inserirsi nel panorama indie pop italiano, cercando di conservare freschezza e originalità. “Per anni ho scritto in diari tutto quello che sentivo di non voler più portare dentro, ma che non ero pronta a raccontare ad altri. Nascondevo dei pensieri e questa cosa è totalmente in contrasto col mio modo di vivere le emozioni. Libere, senza vergogna. Così ho deciso che quei diari dovevano diventare altro. Dovevano diventare storie, canzoni da poter condividere, in cui poter far rifugiare qualcuno, anche una sola persona al mondo, come io mi rifugio nella musica.”