Sostieni la ricerca oncologica con la Festa di Natale 2023 di Genitori Insieme

Torna la campagna di Natale dell’Associazione Genitori Insieme a sostegno del progetto “Le Ali di Gianandrea”.

Giovedì 30 novembre, alle ore 20.00, Le Terrazze di Virgilio, in via Tito Lucrezio Caro 6 a Napoli, ospitano la Festa di Natale 2023, il dinner-show in compagnia di Rosalia Porcaro, organizzato dall’Associazione, il cui ricavato andrà a finanziare il progetto di formazione e ricerca del dipartimento di oncologia U.O.C T.C.E. e terapie cellulari del Santobono-Pausilipon. La Dottoressa Fabiana Cacace, Dirigente medico ematologo del suddetto dipartimento, potrà svolgere un anno di training presso la Duke University (USA) nel Dipartimento di pediatria – divisione di Pediatric Transplant and Cellular Therapy.

<<Investire nella ricerca è l’unica speranza che possiamo dare ai bambini ricoverati nei reparti oncoematologici – spiega Fiorella Di Fiore, presidente dell’Associazione Genitori Insieme. Il loro futuro dipende dalle competenze mediche che siamo in grado di offrire nel nostro Paese. Il progetto che l’associazione si appresta a finanziare, ha la finalità di far acquisire le competenze necessarie per l’applicazione del trapianto di cellule staminali ematopoietiche e di ampliare le conoscenze nella terapia cellulare con sangue cordonale in patologie neurologiche pediatriche>>.

Ad accogliere gli ospiti ci sarà la comicità di Rosalia Porcaro, l’intrattenimento musicale del duo di violinisti Bachardi Strings e la voce calda e grintosa di Sara Russo band.

Ci saranno altri momenti di allegria con la performance di magia close-up del mago Sasà che si aggirerà tra gli ospiti, la lotteria di Natale e un’altra piacevole sorpresa!

Durante la serata sarà offerta l’occasione per rendere questo Natale ancor più solidale acquistando i gadget natalizi esposti in un corner dedicato.

Tra i tanti oggetti realizzati da maestri artigiani locali ci saranno le bontà di cioccolato e i panettoni di Gay-Odin, i biscotti in pasta frolla e ghiaccia reale o pasta di zucchero da utilizzare come segnaposto, addobbi per albero e centrotavola, le palline di ceramica con vedute di Napoli, realizzati da Ceramiche Ma.Gi. Anche i fondi ricavati dalla vendita solidale, che continuerà per tutto il periodo natalizio, con la possibilità di prenotazione tramite i canali dell’Associazione, contribuiranno a finanziare il progetto.

Genitori Insieme sarà presente in vari Mercatini di Natale: il primo appuntamento è il 25 novembre, nell’ambito del progetto Itaca con una postazione all’Arco Mirelli, in via Luisa de Marillac 5. Sarà anche ospite e beneficiaria di eventi solidali organizzati dalla Masseria del Carmine maggiore e di Brusco Wine & Audio room rispettivamente il 14 e il 17 dicembre.

Genitori Insieme Aps-ets nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori, con il fine di supportare i propri figli malati oncologici, provando a diminuire lo stress che la malattia porta ai bambini e alle loro famiglie. È grazie all’operato dell’associazione se è stato possibile creare le prime camere sterili dell’ospedale napoletano e se oggi c’è la possibilità di eseguire a Napoli un trapianto di midollo con cellule staminali da cordone ombelicale. Tante le attività ludico ricreative per portare un sorriso in corsia e i tantissimi i progetti messi in campo in trent’anni d’amore verso i bambini.

Molti sono gli sponsor che contribuiranno a rendere divertente e ricca la Lotteria:

Blu Studio Uomo, Casa del Casa del Contemporaneo, DiJo Calzature Caserta, EM Handmade, Gay Odin, Iorio Abbigliamento, Kasanova Ruiz, Le Bruno Parrucchieri, Le Zirre Napoli, Leti e Ludo art, Mago’ Abbigliamento e accessori, Mele abbigliamento di Erminia Mele, Pizzeria Errico Porzio, Rinomato Cucina e Sapori, Sistema Uno Concept, Space Optical, Studio Morelli Gioielli.

Il successo della serata sarà garantito dall’accurata direzione artistica affidata a Rosa Benincasa Management, da anni al fianco dell’Associazione in tutte le sue iniziative solidali