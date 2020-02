Stasera in tv, le prime serate del 27 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 6

Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una …

Rai Due 21,20 Avengers: Age of Ultron

Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, pero’, si mettono male costringendo Iron Man, Captain Ameri…

Rai Tre 21,15 Mia Martini – Fammi sentire bella

Rai3 trasmettera’ Mia Martini, fammi sentire bella”, il docufilm di Indigostories prodotto da Alessandro Lostia e diretta da Giorgio Verdelli, che rip…

Rete 4 21,20 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 12 anni schiavo

New York, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), giovane afroamericano, viene avvicinato da due uomini che si fingono promotori di un circo interes…

Italia Uno 21,20 Le Iene

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronac…