Tennistavolo: venerdì 15 Settembre la presentazione dell’attività agonistica 2023-2024 del GG TeamWear Sant’Espedito Napoli

All’interno dell’evento Giocare per Crescere – Proposte educative in ambito sportivo all’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Venerdì 15 Settembre, alle ore 17, si terrà l’evento Giocare per Crescere – Proposte educative in ambito sportivo all’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina 41, Napoli. All’interno dell’evento, al quale parteciperà il Presidente Paolo Persico, ci sarà anche la presentazione dell’attività agonistica 2023-2024 del GG TeamWear Sant’Espedito Napoli.

L’evento vedrà i saluti di Giovanni Cacace Primicerio Arciconfraternita dei Pellegrini, Renato di Napoli, presidente nazionale FITET, la discussione di numerosi ospiti: Sergio Roncelli, Presidente Coni Regione Campania, Mario del Verme, Coordinatore Internazionale Sport Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, Paolo Persico Presidente GG TeamWear Sant’Espedito Napoli, Salvatore Maturo, Presidente CSI Napoli. Modera la giornalista Brunella Chiozzini. Le conclusioni sono affidate ad Emanuela Ferrante, Assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli.

Si tratterà di un importante momento di confronto in ambito sportivo durante il quale si parlerà anche della società GG TeamWear Sant’Espedito Napoli che, dopo un’entusiasmante stagione 2022-2023, si avvia ai nastri di partenza per un nuovo anno agonistico. La società sarà protagonista per il quarto anno di seguito in serie A1, massima serie per i campionati a squadre di Tennis Tavolo, che comincerà il 1 ottobre al PalaVesuvio di Ponticelli, opposta alla Marcozzi Cagliari.

Per cercare di ottenere una salvezza tranquilla, la società ha deciso di confermare i 3 alfieri protagonisti della bell’impresa dello scorso anno, ovvero il magiaro Daniel Kosiba, lo spagnolo Joan Masip e il prodotto del vivaio napoletano, Francesco Palmieri. Ci saranno anche dei nuovi importanti acquisti, pronti ad aiutare il team a raggiungere gli obiettivi prefissati: Anastasios Riniotis, gradito ritorno dopo aver disputato due campionati nelle fila delle aquile rosse, Andre Coelho da Silva, spettacolare giocatore portoghese, già campione assoluto del suo paese e membro della squadra nazionale che sfiorò il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, e il giovane spagnolo Rafael De Las Heras. La squadra sarà affidata come al solito al coach Davide Guidone.

