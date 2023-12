“Voci e suoni del Natale” rappresentazione itinerante sul Natale ed, in particolare, sul Presepe di Greccio scritta e diretta da Fulvia Serpico

che va in scena nel Chiostro di Santa Chiara di Napoli domenica 17 dicembre dalle 16.30.

I testi, appositamente scritti e basati sulle fonti francescane, sono alla base di questo lavoro di ricerca e studio, sia musicale che teatrale.

Un lavoro che intende valorizzare la storia vera attraverso l’uso dell’Arte per rispettare la tradizione ma senza dimenticare la contemporaneità.

I protagonisti di questo evento teatrale e musicale, accompagnati da padre Massimiliano Scarlato, sono:

Francesca Morgante (Maria), Ivan Piccolo (Giuseppe)

con le musiche del Collettivo Artistico Vesuviano, con Michele Buonocore (musiche, testi, voce e chitarra), Debora Sacco (voce), Matteo Abete (chitarra).

I costumi e le scene sono di Debora Sacco.

“Voci e suoni del Natale”– dichiara la Serpico – nasce dal desiderio di immergersi nella reale sensazione vissuta da Francesco nel momento in cui decise ed ottenne di ricreare “Betlemme”.

Non solo una suggestione, ma un’atmosfera che parla di storia vissuta.

Attraverso la ricostruzione del viaggio di Maria e Giuseppe verso “Betlemme”, l’itinerario nel chiostro si sviluppa come un accompagnamento ai sentimenti puri ed umani vissuti dalla coppia durante quel difficile viaggio.

La consapevolezza di Maria che accetta di “donare” al mondo il Bambino della Salvezza, e la cura, la premura di Giuseppe che saprà vegliare su quei passi fino alla nascita.

Celebrare il presepe, non vuol dire solo ricordarne l’origine ma anche scoprirne il vero significato.

Per l’occasione degli 800 anni dalla prima rappresentazione nel 1223, avvenuta a Greccio per volontà di San Francesco d’Assisi,

si ripropongono rievocazioni e memorie proprio per ricordare un evento importante per la storia della spiritualità francescana e non solo.

“Voci e suoni del Natale” rientra nel programma del Natale di Santa Chiara teso a valorizzare il monumento e la sua apertura alla città e ai turisti.