“10 minuti di… Sipario!” Nuovo format di Diego Macario con Marilù Armani

Nasce il nuovo format “10 minuti di… Sipario!” ideato e condotto da Diego Macario, con la partecipazione di Marlù Armani. Un programma in chiave leggera e di svago al contempo ricco di contenuti artistici-culturali dove, in ogni puntata, sarà ospitato un artista diverso, legato ai temi delle serate: teatro, musica, danza, arte e spettacolo in generale.

Mai come in questo periodo storico particolare, ove i teatri e i luoghi di spettacolo sono “chiusi, c’è necessità di mantenere “vivo” il legame tra l’arte la cultura, gli artisti ed ovviamente il pubblico, al quale saranno donati “10 minuti di… Sipario”, comodamente da casa in diretta facebook sulla pagina ufficiale in programmazione, live, nei giorni martedì giovedì e sabato sempre alle ore 19:00.

La prima puntata è andata in onda giovedì 18 marzo 2021 dove si è discusso del tenore Enrico Caruso, ospite della serata il tenore Vito Russo che si è esibito, al pianoforte, in un magistrale omaggio canoro dedicato al grande tenore dei due mondi. La puntata ha riscosso un notevole successo, in termini di visualizzazioni e gradimenti.

Ospite della seconda serata, sabato 20 marzo, è stato Salvatore Zanni il “professore”, che ha raccontato la storia e l’origine del termine e detto napoletano “mamozzio”, facendo divertire il pubblico in diretta.

Prossime puntate ed ospiti in diretta facebook alle ore 19:00 sulla pagina ufficiale: martedì 23 marzo 2021 musiche popolari, ospite Romeo Barbaro; giovedi 18 marzo 2021, la macchietta femminile ospite Lucia Cassini; sabato 20 marzo 2021 lirica ospite il soprano Cira Di Gennaro ed il tenore Vito Russo; martedì 23 marzo tema su Roberto Murolo, ospite Mario Maglione; giovedi 25 marzo 2021 classica napoletana, ospite Gianni Conte dell’orchestra italiana di Renzo Arbore; sabato 27 marzo 2021 musiche antiche del 500 ospite Biagio Terracciano.

Per i giorni di Pasqua è prevista una puntata “speciale” con la presenza di numerosi artisti.

Pagina ufficiale Facebook, sarà possibile visionare le puntate e le dirette .

Canali Instagram e Youtube: @10minutidisipario

