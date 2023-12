‘A terra ‘e ll’Ammore di Barbareschi: un progetto musicale tra contaminazioni arabe e sound napoletano mediterraneo

“‘A terra e ll’ammore“ è un progetto scritto e musicato da Leonardo Barbareschi, cantautore, musicista, autore, compositore, che si è avvalso della preziosa collaborazione di due grandi artisti: MBARKA BEN TALEB e LINO VAIRETTI, oltre che delle preziose collaborazioni dell’attore GIANNI PARISI e del sassofonista MARCO ZURZOLO. Contaminazioni arabe, sound napoletano mediterraneo, tre voci e tre stili musicali diversi che fondono rock, pop napoletano e musica araba (world music). ‘A terra ‘e ll’Ammore, la grande bellezza, Napoli paradiso e inferno, angeli e demoni che convivono nella città porosa. Il grande Eduardo invogliava, in alcune sue allocuzioni, i giovani napoletani dell’epoca ad abbandonare la città. “‘A terra e ll’ammore”, invece, è un invito a rimanere, perché chi ci nasce, o solo chi la guarda da lontano, non si rende conto che si è trovato…”’mparaviso pe scagne”! Una breve bio Leonardo Barbareschi cantautore, musicista, autore e compositore. Negli anni ’70, ’80 e ’90 ha fatto parte di due storici gruppi: gli Ebrei e gli Shampoo. Ha inciso, tra gli anni ’80 e i ’90 un singolo per la RCA ed uno (più un album) per la EMI. Ha scritto per vari autori tra cui Rino Giglio, Bruno Lanza, Peppe Lanzetta, Valentina Stella, Angela Luce, Gino Rivieccio e Mariano Apicella. Ha partecipato come autore a due Festival di Napoli e ad una festa di Piedigrotta (Nino D’Angelo). E’ stato chitarrista ed autore per Angela Luce. Ha composto le musiche per gli spettacoli teatrali di Carlo Buccirosso “Il miracolo di Don Ciccillo “ e “Finché morte non ci separi”. Ha collaborato con Gino Rivieccio per le musiche di due spettacoli teatrali tra cui “TI PRESENTO MIO FRATELLO”. Ha scritto per Peppe Lanzetta e Federico Salvatore, le musiche dello spettacolo “PASCIA’”. Ha partecipato a più puntate di DOMENICA IN con Pippo Baudo. Ha partecipato a “Un disco per l’estate” del 1983. Ha vinto due volte il premio EDUARDO NICOLARDI, ed il premio “ITALIANI NEL MONDO”.