Accadde Oggi, i fatti del 1 settembre

Oggi 1 settembre 2020 è il 245esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 19:35. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Pesci.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 1 settembre.

1752 – La Campana della Libertà (Liberty Bell) arriva a Filadelfia

La Liberty Bell (in italiano: Campana della Libertà) è una campana interamente in bronzo, che si trova a Filadelfia in Pennsylvania, dove arrivò il 1º settembre 1752. La campana ha un grande significato storico, essendo forse il simbolo più comunemente associato alla Rivoluzione americana. Il 4 luglio del 1776, il suo suono radunò i cittadini di Filadelfia per la lettura della Dichiarazione d’indipendenza. Precedentemente, aveva suonato per annunciare l’apertura del primo congresso continentale nel 1774 e dopo la battaglia di Lexington e Concord nel 1775.

1910 – Viene fondato lo Sport Club Corinthians Paulista, in Brasile

Lo Sport Club Corinthians Paulista, semplicemente noto come Corinthians, è una società polisportiva di San Paolo del Brasile, la cui componente più nota è la sezione calcistica. Il Corinthians venne fondato nel 1910 da un gruppo di operai, con l’obiettivo di creare una squadra di calcio per gli strati inferiori della società di San Paolo, così da opporsi ai club di élite già esistenti. Il nome fu ispirato dalla squadra inglese del Corinthian Football Club.

1985 – Una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic

1 settembre 1985: Una spedizione franco-americana, guidata da Robert Ballard, individua il relitto del Titanic, la nave passeggeri britannica divenuta famosa per la collisione con un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912. Tutto ciò avviene durante il suo viaggio inaugurale del Titanic che a causa dell’impatto affonda nelle prime ore del giorno.

Oggi nasceva – Sandra Mondaini

Sandra Mondaini, all’anagrafe Alessandrina Mondaini, (Milano, 1º settembre 1931 – Milano, 21 settembre 2010), è stata un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito, Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana, realizzando dagli anni sessanta in poi molti varietà televisivi e radiofonici e diversi film e telefilm, fra cui la nota sitcom Casa Vianello, andata in onda per circa vent’anni.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Egidio

Abate

– San Giosuè

Patriarca