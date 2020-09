Covid Campania e rientri dalle vacanze: 184 contagi di cui 86 viaggiatori

Nel mese di agosto il numero di contagiati sale a 1.988.

Sono 184 i nuovi positivi rilevati a fronte di 5.783 tamponi, il giorno prima erano invece emersi 270 casi su 6.882 tamponi. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, non si segnalano decessi né guarigioni. Dei 184 nuovi positivi 86 sono viaggiatori di rientro, di cui 35 casi dalla Sardegna e 51 dall’estero. Fermo anche il numero di pazienti guariti, 4.412: di questi, 4.407 sono totalmente guariti. In una nota, l’unità di crisi specifica che questa seconda fase è caratterizzata «da un approccio non solo finalizzato a prevedere e contenere, ma soprattutto a identificare precocemente asintomatici infetti per fermare la trasmissione dell’infezione. Tale strategia precauzionale, identificando precocemente con una delle più intense attività di screening sul territorio mai realizzate, consente di confinare rapidamente positivi al Covid-19, evitando così un’ulteriore diffusione dell’infezione, con possibili ripercussioni su una possibile fase di recrudescenza autunnale dell’infezione stessa».