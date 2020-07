Accadde Oggi, i fatti del 12 luglio

Oggi 12 luglio 2020 è il 194esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:42 e tramonta alle 20:35. La luna è in fase ultimo quarto e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 12 luglio.

1903 – Viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese

Villa Borghese è un grande parco cittadino nella città di Roma che comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino all’italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati, fontane e laghetti. È il quarto più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo la parte pubblica del Parco regionale dell’Appia antica, villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in gran parte sul quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo Marzio, divisi dalle Mura aureliane.

1963 – Grazie al decreto legge n. 930, il Marsala è il primo vino italiano a ricevere il riconoscimento DOC

Questo vino liquoroso è la Doc più antica d’Italia; il Marsala infatti è stato il primo vino a ricevere il riconoscimento a denominazione a origine controllata, grazie al decreto legge n.930 che avviò la strada della differenziazione per i vini di qualità, la cui produzione viene vincolata a rigorosi disciplinari che obbligano all’utilizzo di uve di una zona di produzione certa e delimitata. E’ considerato uno dei più grandi vini da dessert del mondo ed è famoso per la sua versatilità. Sono proprio i profumi e le sfumature dei vari tipi di marsala che danno a questo prodotto tipico siciliano una identità che è difficile raccontare se non attraverso la degustazione.

1986 – Viene registrato allo Stadio di Wembley il doppio CD live dei Queen Live at Wembley ’86

Live at Wembley ’86 è un album dal vivo del gruppo rock britannico Queen, pubblicato per la prima volta in vinile e doppio CD, il 2 giugno 1992, ma registrato dal vivo allo stadio di Wembley di Londra, sabato 12 luglio 1986, durante una tappa del Magic Tour europeo, svoltosi dopo l’uscita del precedente lavoro della band A Kind of Magic. Nell’agosto del 2003 l’album è stato rimasterizzato dalla Hollywood Records e ripubblicato negli Stati Uniti in doppio CD, con il nuovo titolo Live at Wembley Stadium, alcune bonus tracks e preceduto in giugno da un’ulteriore riedizione in doppio DVD.

Oggi nasceva – Pablo Neruda

Pablo Neruda, pseudonimo di Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, 12 luglio 1904 – Santiago del Cile, 23 settembre 1973), è stato un poeta, diplomatico e politico cileno, considerato una delle più importanti figure della letteratura latino-americana del Novecento. Scelse lo pseudonimo di Pablo Neruda, in onore dello scrittore e poeta ceco Jan Neruda, nome che in seguito gli fu riconosciuto anche a livello legale. Definito da Gabriel García Márquez “il più grande poeta del XX secolo, in qualsiasi lingua” e considerato da Harold Bloom tra gli scrittori più rappresentativi del canone Occidentale, è stato insignito nel 1971 del Premio Nobel per la letteratura.

I santi celebrati oggi

– Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia

Martiri

– San Lucio di Cavargna

Martire