Accadde Oggi, i fatti del 21 aprile

Oggi 21 aprile 2020 è il 112esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 19:49. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 21 aprile.

1989 – Nintendo lancia sul mercato il Game Boy

Il Game Boy è una console portatile di Nintendo prodotta e commercializzata tra il 21 aprile 1989 ed il 23 marzo 2003. Realizzato dal team Nintendo Research & Development 1, guidato da Gunpei Yokoi e Satoru Okada, venne sviluppato come successore del Game & Watch. In Italia il Game Boy è stato distribuito dalla Mattel, in seguito dalla Giochi Preziosi sotto il marchio GiG Electronics. Per esso furono realizzati diversi accessori, prodotto sia da Nintendo che da terze parti.

1994 – “Serenata rap” di Jovanotti debutta in classifica

Serenata Rap è un singolo del cantautore italiano Jovanotti, pubblicato nel 1994 come secondo estratto dal settimo album in studio Lorenzo 1994. Il pezzo è stato poi inserito nel 2000 all’interno della raccolta Lorenzo live – Autobiografia di una festa e collocato nel disco 1.

2005 – Antonino Spadaccino vince la quarta edizione di “Amici” di Maria De Filippi

Antonino Spadaccino, noto anche con il solo prenome Antonino (Foggia, 9 marzo 1983), è un cantante italiano, divenuto noto nel 2004 in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi dove si è classificato primo, vincendo anche il premio della critica. Nel corso degli anni ha vinto il Premio Lucio Battisti e si è classificato primo al Festival Internazionale della Musica. Vince anche l’Amici-Tezenis “Io Ci Sono”.

Oggi nasceva – Elisabetta II

Elisabetta II (nata Elizabeth Alexandra Mary; Londra, 21 aprile 1926) è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII. Dopo aver servito nella Auxiliary Territorial Service durante la Seconda guerra mondiale, nel 1947 sposa il principe Filippo Mountbatten dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex. Diventa regina all’età di venticinque anni alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Durante il suo regno ha assistito ad importanti cambiamenti tra i quali la devoluzione del potere nel Regno Unito, la vicenda del rimpatrio della costituzione canadese e la decolonizzazione in Africa con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo. Ad oggi, il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.

I santi celebrati oggi

– Sant’ Anselmo d’Aosta

Vescovo e dottore della Chiesa

– Sant’ Anastasio il Sinaita

– Sant’ Apollonio di Roma

Filosofo e martire

– Sant’ Aristo

Sacerdote e martire

– Beato Bartolomeo Cerveri

Sacerdote e martire

– San Corrado (Giovanni Evangelista) Birndorfer da Parzham

Cappuccino

– San Maelrubha di Applecross

Abate

– San Roman Adame Rosales

Sacerdote e martire