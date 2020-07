Accadde Oggi, i fatti del 22 luglio

Oggi 22 luglio 2020 è il 204esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 20:28. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 22 luglio.

1970 – Strage di Gioia Tauro

La strage di Gioia Tauro venne causata dal deragliamento del treno direttissimo Palermo-Torino (detto treno del Sole) del 22 luglio del 1970, avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione di Gioia Tauro. La sentenza della corte di Assise di Palmi n 3/96 del 27/2/2001 individua come responsabili tre esponenti di Avanguardia Nazionale: Vito Silverini, Vincenzo Caracciolo e Giuseppe Scarcella. Le cause non vennero mai accertate, ma nelle conclusioni della relazione del giudice istruttore del tribunale di Palmi si legge che l’attentato dinamitardo sia l’ipotesi più probabile. Con una direttiva del 22 aprile 2014, tutti i fascicoli relativi a questa strage non sono più coperti dal segreto di Stato e sono perciò liberamente consultabili.

1999 – Debutta il Messenger della Microsoft

Windows Live Messenger (comunemente chiamato “MSN”, mantenendo il nome delle prime versioni) è stato un client gratuito di messaggistica istantanea prodotto e supportato da Microsoft. Era disponibile per i sistemi operativi Windows XP, Vista, 7, Server 2008, Windows Mobile, macOS, iOS e Android. La Microsoft ha annunciato la fine del supporto a Messenger dal 2012. Le funzionalità di messenger sono state trasferite nel client Skype, acquisito da Microsoft, e che ha rimpiazzato Messenger. Windows Live Messenger è stato l’evoluzione del precedente Windows Messenger. Denominato inizialmente MSN Messenger Service, la prima versione distribuita è stata la 1.0, disponibile dal 22 luglio 1999.

2016 – Cristina D’Avena rilascia la raccolta “#Le sigle più belle”

Il doppio CD #le sigle più belle è una raccolta di Cristina D’Avena pubblicata il 22 luglio 2016. Il disco contiene un totale di 32 sigle tra cui 2 inediti: Jim l’astroverme e La magia che fa volare. Jim l’astroverme è un brano raro nella discografia dell’artista, in quanto oltre a non essere mai stato pubblicato in nessuna delle sue raccolte è inedito anche nella versione televisiva. La serie venne infatti acquistata da Mediaset ma non venne trasmessa. Il brano vede la partecipazione anche di un doppiatore non accreditato, quale Claudio Moneta, che interpreta lo stesso Jim nella sigla. La magia che fa volare, brano de le Kimagure (Veronica Niccolai e Mariagrazia Cucchi), è stata la sigla di Lucca Comics nel 2005. Per il 50º anniversario, Lucca Comics & Games ha deciso di riproporre questo brano in una nuova versione, scegliendo la D’Avena come interprete. La differenza con il brano originale, oltre all’arrangiamento, è nel testo. Inoltre per la prima volta in una raccolta della D’Avena è stata pubblicata Il segreto (per Mariele).

Oggi nasceva – Willem Dafoe

William James “Willem” Dafoe (Appleton, 22 luglio 1955) è un attore statunitense naturalizzato italiano. Inizia a recitare negli anni ottanta in diversi film e raggiunge la fama internazionale interpretando il sergente Elias Grodin nel film Platoon di Oliver Stone, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar. Tra le altre interpretazioni ricordiamo l’agente speciale Alan Ward in Mississippi Burning – Le radici dell’odio, un controverso Gesù in L’ultima tentazione di Cristo e Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Ha inoltre ricevuto la sua seconda e terza candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attore non protagonista rispettivamente per L’ombra del vampiro e Un sogno chiamato Florida. Nel 2018 riceve le lodi per la sua interpretazione di Vincent van Gogh nel film biografico Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, per il quale si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e la sua quarta nomination all’Oscar, nella categoria miglior attore protagonista.

I santi commemorati oggi

– Santa Maria Maddalena

Discepola del Signore

– San Girolamo di Pavia

Vescovo

– San Gualtero (Gualtiero)

Venerato a Lodi

– Santa Maria Wang Lizhi

Martire

– San Meneleo di Menat

Abate

– San Platone di Ancira

Martire