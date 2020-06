Accadde Oggi, i fatti del 23 giugno

Oggi 23 giugno 2020 è il 175esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:32 e tramonta alle 20:39. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 giugno.

1858 – Rapimento di Edgardo Mortara

Il caso Edgardo Mortara fu una celebre vicenda storica che catturò l’attenzione internazionale in gran parte dell’Europa e del Nord America tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo. Concerne il sequestro avvenuto nell’allora Stato Pontificio, durante il Risorgimento italiano, da parte delle autorità clericali, di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia ebraica, avvenuto il 23 giugno 1858, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma sotto la custodia del Papa Pio IX, per esser allevato come cattolico. Nonostante le disperate e reiterate richieste dei genitori di riavere il bambino, il Papa rifiutò sempre di riconsegnarlo. Ciò contribuì a creare nell’opinione pubblica sia in Italia sia all’estero l’immagine di uno Stato Pontificio anacronistico e irrispettoso dei diritti umani nell’età del liberalismo e del razionalismo, contro cui sarebbe stato opportuno che i Savoia intervenissero militarmente.

1887 – Viene creato il Banff National Park, il primo parco nazionale del Canada

Il parco nazionale Banff è stato il primo parco nazionale del Canada. Fu istituito nel 1885, nelle Montagne Rocciose Canadesi. Il parco si trova 120 km ad ovest di Calgary, nell’Alberta, e si estende su 6.641 km quadrati di terreno montuoso, con molti ghiacciai, foreste di conifere e paesaggi alpini. La Icefields Parkway si estende dal Lake Louise, collegandolo a nord con il Parco nazionale Jasper. Ad ovest, confinano con il parco diverse foreste e il Parco nazionale Yoho, a sud il Parco nazionale di Kootenay e a sud est la Kananaskis Country. Il centro principale del parco è la città di Banff, nella valle del fiume Bow.

1991 – Nasce Sonic the Hedgehog, mascotte della SEGA

Il 23 giugno 1991 nasce Sonic the Hedgehog, mascotte della Sega. Sonic the Hedgehog, letteralmente Sonic il riccio o Sonic il porcospino, è un personaggio immaginario, appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il suo nome deriva dalla parola inglese “sonico”: infatti è un riccio che può superare la velocità del suono. Sonic the Hedgehog è il protagonista principale dell’omonima serie di videogiochi ed è stato introdotto per la prima volta in Rad Mobile sotto forma di cameo; di seguito apparve in Sonic the Hedgehog per il Sega Mega Drive e Sega Genesis il 23 giugno 1991 come giocabile.

Oggi nasceva – Francesca Schiavone

Francesca Schiavone (Milano, 23 giugno 1980) è un’allenatrice di tennis ed ex tennista italiana. Vincitrice del Roland Garros 2010, è stata la prima tennista italiana, e la terza (dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta) tra gli italiani in assoluto, ad aver vinto un torneo del Grande Slam nel singolare: trattasi questa, insieme allo US Open 2015 vinto da Flavia Pennetta, della vittoria più importante per il tennis italiano al femminile. Attualmente è l’unica giocatrice italiana ad aver disputato due finali del Grande Slam, avendo raggiunto l’ultimo atto al Roland Garros anche nel 2011 (finale persa contro Na Li), nonché l’ultima tennista al mondo ad essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam utilizzando il rovescio ad una mano.

I santi celebrati oggi

– San Lanfranco Beccari

Vescovo di Pavia

San Bili (Bilio)

Vescovo e martire

– Sant’ Eteldreda di Ely

Regina di Northumbria

– San Giuseppe Cafasso

Sacerdote

– Beata Maria di Oignies

Fondatrice delle Beghine

– Santi Martiri di Nicomedia

– Beato Pietro Giacomo da Pesaro

Sacerdote Agostiniano

– Beata Raffaella Santina Cimatti

– San Tommaso Garnet

Martire in Inghilterra

– San Valero