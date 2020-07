Accadde Oggi, i fatti del 23 luglio

Oggi 23 luglio 2020 è il 205esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:51 e tramonta alle 20:27. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 23 luglio.

1829 – Negli Stati Uniti William Burt brevetta la prima macchina per scrivere

In questo giorno della storia, il 23 luglio 1829, l’americano William Austin Burt riceve il brevetto USA n. 5581X per la sua invenzione del “tipografo”: la prima macchina per scrivere a macchina mai realizzata in America. Burt acquisisce i diritti esclusivi completi per il tipografo per 14 anni, secondo la lettera di brevetto che riceve, firmata dal presidente Andrew Jackson. La macchina è composta da una scatola rettangolare di legno (12 x 12 x 18), che funziona premendo una leva rotante in modo che le lettere di inchiostro possano entrare in contatto con la carta. Il numero di linee digitate sulla carta viene visualizzato da un indicatore circolare simile a un orologio sulla parte anteriore della scatola. La carta stessa è attaccata ad una cintura di materiale simile al velluto, che ruota quando la leva dell’impronta è abbassata.

1962 – Primo collegamento in mondovisione

Il primo collegamento in mondovisione è avvenuto il 23 luglio 1962 grazie al satellite artificiale Telster-1, lanciato dalla AT&T Bell Laboratories con la forza propulsiva di un razzo Thor-Delta dalla stazione aerospaziale di Cape Canaveral, in Florida, il 10 luglio 1962. All’evento storico hanno partecipato le principali emittenti degli Stati Uniti, come ABC, CBS e NBC. La RAI ha presentato l’evento attraverso il telecronista Luca di Schiena, che ha detto: “Buonasera! Fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare, come testimone e come spettatore, alla nascita della televisione mondiale: per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l’Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale”.

1977 – Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con “Ti amo”

Ti amo è un album raccolta del cantante italiano Umberto Tozzi, pubblicato nel 1977 che raccoglie i brani più rappresentativi dei suoi primi tre album (Donna amante mia del 1976, È nell’aria…ti amo del 1977 e Tu del 1978).

Oggi nasceva – Daniel Radcliffe

Daniel Jacob Radcliffe (Londra, 23 luglio 1989) è un attore britannico, noto per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie di film distribuita dalla Warner Bros. e tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Inizialmente i genitori di Daniel erano restii nel far intraprendere al proprio figlio una carriera da attore ma i problemi di espressione verbale e socializzazione che afflissero Daniel durante la sua infanzia portarono ad un cambio di decisione. E così, all’età di 10 anni, nel dicembre del 1999, interpretò il giovane David Copperfield nell’omonimo film, distribuito dalla BBC, e ispirato al romanzo di Charles Dickens. In seguito, nel 2001, interpretò Mark Pendel ne Il sarto di Panama. Nel 2000 partecipò ai provini per la trasposizione cinematografica della saga di Harry Potter e alla fine fu scelto per il ruolo del protagonista nella serie di film tratti dai libri di J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011). Il ruolo lo farà diventare celebre a livello mondiale.

I santi commemorati oggi

– Santa Brigida di Svezia

Religiosa, fondatrice

– Sant’ Ezechiele

Profeta