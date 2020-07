Accadde Oggi, i fatti del 24 luglio

Oggi 24 luglio 2020 è il 206esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:52 e tramonta alle 20:26. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Vergine.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 24 luglio.

1911 – Scoperto il sito di Machu Picchu

La città fu riscoperta il 24 luglio 1911 da Hiram Bingham, uno storico di Yale, che stava esplorando le vecchie strade inca della zona alla ricerca dell’ultima capitale Inca: Vilcabamba. Bingham eseguì scavi fino al 1915 e solo più tardi si rese conto dell’importanza della sua scoperta e si convinse che Machu Picchu era quella che lui chiamava Vilcabamba. Di ritorno dalle sue ricerche, scrisse parecchi articoli e libri su Machu Picchu: il più conosciuto fu La città perduta degli Inca.

1998 – Debutta nelle sale “Salvate il soldato Ryan”

Salvate il soldato Ryan (Saving Private Ryan) è un film del 1998 diretto da Steven Spielberg, che con questo film vinse il suo secondo premio Oscar per la miglior regia. La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale, in particolare nei giorni del D-Day. Di grande interesse sono i primi 24 minuti del film, che dipingono in maniera cruda e realistica lo sbarco dei soldati a Omaha Beach, particolarmente intensi e apprezzati soprattutto grazie agli effetti sonori (due Oscar a questo reparto).

2017 – “Voglio ballare con te” di Baby K entra nella top10 di EarOne

Voglio ballare con te è un singolo della rapper italiana Baby K, pubblicato il 2 giugno 2017 come primo estratto dal terzo album in studio Icona. Il brano è stato prodotto dal duo Takagi & Ketra (produttori di Roma-Bangkok) e ha visto la partecipazione vocale del cantante spagnolo Andrés Dvicio.

Oggi nasceva – Jennifer Lopez

Jennifer Lynn Lopez, meglio conosciuta come Jennifer Lopez o col soprannome di J.Lo (New York, 24 luglio 1969), è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense. Di origini portoricane, è una tra le maggiori esponenti del pop latino commerciali, la più ricca tra i latino-americani nell’ambiente hollywoodiano secondo Forbes, e la più influente attrice ispanica d’America secondo la lista dei “100 ispanici più influenti” della rivista People en Español.

I santi venerati oggi

– Santa Cristina di Bolsena

Martire

– San Charbel Makhluf

Sacerdote