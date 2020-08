Accadde Oggi, i fatti del 4 agosto

Oggi 4 agosto 2020 è il 217esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:02 e tramonta alle 20:15. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 4 agosto.

1974 – Strage Italicus

La strage dell’Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell’attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell’Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l’iter processuale si è concluso con l’assoluzione degli imputati.

1997 – La donna più longeva della storia

Jeanne Louise Calment (Arles, 21 febbraio 1875 – Arles, 4 agosto 1997) è stata una supercentenaria francese, l’essere umano più longevo di cui si abbia avuto notizia certa. Francese di Arles, visse 122 anni e 164 giorni (44724 giorni). Confermata dall’atto di nascita, tale longevità fu accuratamente documentata dagli studi scientifici sul suo caso, e la verifica richiese un dispiegamento di mezzi senza precedenti per un riscontro del genere. Condusse una vita estremamente attiva, tanto che cominciò a praticare la scherma a 85 anni (da ragazza aveva anche imparato a nuotare e a giocare a tennis) e a 100 anni andava ancora in bicicletta; inoltre fumò fino a 118 anni.

2015 – Marco Mengoni è in vetta alle classifiche con “Io ti aspetto”

Io ti aspetto è un singolo del cantante italiano Marco Mengoni, pubblicato il 29 maggio 2015 come terzo estratto dal terzo album in studio Parole in circolo. Il 31 luglio dello stesso anno è stato pubblicato per il download digitale un pacchetto costituito da sei remix del brano e dalle rispettive versioni radiofoniche.

Oggi nasceva – Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong noto anche con il soprannome di Satchmo o Pops (New Orleans, 4 agosto 1901 – New York, 6 luglio 1971) è stato un trombettista e cantante statunitense. Armstrong è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX secolo, raggiungendo la fama inizialmente come trombettista, ma fu anche uno dei più importanti cantanti jazz, soprattutto verso la fine della carriera. Viene considerato una delle più grandi e influenti personalità in campo musicale del ‘900, e le sue innovazioni interpretative hanno permesso alla musica jazz di evolversi ed espandersi, aiutandola a diventare un genere celebre in tutto il mondo.

I santi celebrati oggi

– San Giovanni Maria Vianney

Sacerdote

– Sant’ Aristarco

Discepolo di san Paolo

– Beata Berta

Badessa di Cavriglia

– Beata Cecilia Cesarini

Vergine

– Santi Crescenzione e Giustino

Martiri

– Sant’ Eleuterio

Martire