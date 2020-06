Accadde Oggi, i fatti del 9 giugno

Oggi 9 giugno 2020 è il 161esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:34. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 9 giugno.

1889 – Si inaugura a Roma, in Campo de’ fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari

Il monumento a Giordano Bruno è una scultura in bronzo situata a Roma nel Campo de’ Fiori e più precisamente nel luogo del rogo del filosofo avvenuto il 17 febbraio del 1600. La statua è stata realizzata da Ettore Ferrari ed è stata inaugurata il 9 giugno 1889. La collocazione del monumento venne fortemente criticata dalle autorità ecclesiastiche e divenne il simbolo del libero pensiero e una sfida alla Chiesa e al papa.

1934 – Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La gallinella saggia (The wise little hen)

Fa la sua comparsa quello che diventerà il più famoso papero del mondo: Donald Duck, ribattezzato in Italia col nome di Paolino Paperino. La sua prima apparizione è in un cortometraggio animato della durata di sette minuti, The Wise Little Hen (La gallinella saggia).

Il 16 Settembre dello stesso anno lo troviamo nei fumetti con la storia di The Little Red Hen (La gallinella rossa).

1951 – Prima rappresentazione (postuma) dell’Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn al Teatro della Pergola di Firenze

“L’anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice” è un’opera lirica in quattro atti scritta nel 1791 da Franz Joseph Haydn su libretto di Carlo Francesco Badini e rappresentata postuma per la prima volta a Firenze, presso il Teatro della Pergola, sotto la direzione di Erich Kleiber e con protagonisti Thyge Thygesen nel ruolo di Orfeo, Maria Callas nel ruolo di Euridice e Boris Christoff nel ruolo di Creonte. Scritta durante il primo soggiorno londinese di Haydn per il King’s Theatre (su commissione di John Gallini, un imprenditore), non fu mai rappresentata fino al Novecento visto che la sua prima, in programma il 31 maggio 1791, fu annullata a causa dei dissapori tra re Giorgio III e Giorgio IV, Principe del Galles.

Oggi nasceva – Johnny Depp

Johnny Depp, all’anagrafe John Christopher Depp II (Owensboro, 9 giugno 1963), è un attore, produttore cinematografico e musicista statunitense. Nel corso della sua carriera ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, dopo essere stato candidato 10 volte al premio e tre nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Nel 2010, secondo la rivista Forbes, è stato l’attore più pagato del mondo assieme a Sandra Bullock, guadagnando 80 milioni di dollari da giugno 2009 a giugno 2010.

I santi commemorati oggi

– Sant’ Efrem

Diacono e dottore della Chiesa

– Beata Anna Maria Taigi

Madre