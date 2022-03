Al Nostos va in scena Questa splendida non belligeranza

Domani, domenica 27 febbraio, alle 19:00, al Nostos Teatro va in scena lo spettacolo Questa splendida non belligeranza, scritto e diretto da da Marco Ceccotti, una commedia moderata sul devastante quieto vivere.

La storia parla di un figlio, Luigi, ossessionato dalla morte in senso negativo, che racconta finali di libri e film a persone che sono alla fine della loro esistenza. Di un padre, pacifista emotivo, che si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari.

Di una madre, ‘ironizzatrice’ cronica, che cerca la felicità nei libri horror.

Le loro giornate sono un susseguirsi di abitudini rassicuranti, piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e insalate poco condite. Vorrebbero odiarsi, non molto, quel tanto che basta per essere persone normali, ma è difficile odiarsi per chi non è mai riuscito a dirsi neanche un “ti voglio bene”.

I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo. Un’esistenza fondata sul non detto, sul non fatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire. Poi un giorno, per fortuna, arriva la guerra. “Mio figlio grossi problemi non ne ha. La sua unica colpa è quella che hanno tutti i figli: essere nati.”

Questa splendida non belligeranza

scritto e diretto da Marco Ceccotti

con Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua, Simona Oppedisano

supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani.

disegno Luci Camila Chiozza

costumi Stefania Pisano

Compagnia Marco Ceccotti / C.A.P.I. consorzio altre produzioni indipendenti

Prodotto da Teatro di Roma

con il rassicurante aiuto di Carrozzerie n.o.t | Teatro San Carlino | Fortezza Est

Domenica 27 Febbraio ore 19:00

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6

81031 – Aversa

Ingresso su prenotazione, Super Green Pass e mascherina FFP2 obbligatori

Per informazioni e prenotazioni: info@nostosteatro.it

Tel. 081 19 169 357 | Cel. 389 24 714 39 (anche WhatsApp)

Share This: