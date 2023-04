Al teatro Tram, dal 27 aprile, torna in scena la prosa pungente di Leopardi. Un testo attualissimo e irriverente

Il Teatro Tram chiude la stagione 2022/2023 e lo fa con “Le operette morali” di Giacomo Leopardi, spettacolo di grande successo che ha debuttato un anno e mezzo fa e da allora ha girato l’Italia in lungo e in largo con 9 delle 24 prose del poeta di Recanati morto a Napoli nel 1837. Da giovedì 27 a domenica 30 aprile, dialoghi serrati che fanno ridere, piangere, riflettere, attraversando l’intero arco delle emozioni umane grazie alla regia di Mirko Di Martino, che della sala di Via Port’Alba è fondatore e direttore artistico, e alle interpretazioni di Antonio D’Avino e Nello Provenzano.

In scena una delle vette più alte della letteratura universale: un venditore di almanacchi che vuole convincere (e convincersi) che il futuro sarà più radioso, un folletto che deride gli esseri umani insieme a uno gnomo, la natura dalle sembianze di donna che parla con un viaggiatore e lo mette di fronte alle contraddizioni dell’uomo: Leopardi non aveva certo in mente il teatro quando, nel 1824, dava alle stampe le “Operette morali”, eppure questi testi sembrano pensati e scritti proprio per il teatro, per i loro tempi scenici, per la loro attualità, il gusto per la citazione e la parodia, la presa in giro delle manie e delle fissazioni, il contenuto filosofico nascosto nelle banalità quotidiane, la mescolanza di stile elevato e popolare, il piacere della battuta e del gioco di parole.

Il testo si fa avanti con forza e una inaspettata ironia che, ancora oggi, appare così stridente in confronto all’armonia delle sue poesie, e che invece caratterizza fortemente il lavoro di Leopardi, per chi non si è limitato a ingabbiarlo nello stereotipo del “pessimista”. A guardarle una dietro l’altra, queste operette, sembra di assistere a una serie antologica distopica, un Black Mirror dell’Ottocento.

“Il testo originale si compone di 24 prose, soprattutto dialoghi – spiega Mirko Di Martino -. Ne abbiamo scelte nove. È stata una selezione difficile, inevitabilmente parziale, ma condotta sulla base dei temi principali: il desiderio di felicità, il dolore, la morte, il rapporto dell’uomo con gli altri uomini e con l’universo. In scena due soli attori interpretano tutti i personaggi, due figure di uomini arrivati alla fine del tempo, quando tutto è consumato, quando le illusioni sono sparite e non resta più spazio per l’azione, ma solo per la rappresentazione”.

Le Operette Morali rappresentate:

La scommessa di Prometeo Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo Dialogo di Malambruno e di Farfarello Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie Dialogo della Natura e di un Islandese Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere Dialogo di Tristano e di un amico Cantico del gallo silvestre

Dal 27 al 30 APRILE 2023

LE OPERETTE MORALI

di Giacomo Leopardi

testo e regia di Mirko Di Martino

con Antonio D’Avino e Nello Provenzano

scene di Giorgia Lauro

aiuto regia Angela Rosa D’Auria

foto Valentina Cosentino

produzione Teatro dell’Osso in collaborazione con Teatro TRAM

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

Orari degli spettacoli:

Giovedì ore 21.00

Venerdì ore 20.00

Sabato ore 19.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni:

cell. 342 1785 930 | tel. 081 1875 2126 | email tram.biglietteria@gmail.com