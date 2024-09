Al via l’ottava stagione: il Tram di Portalba riparte con un cartellone di grande qualità

L’ottava stagione teatrale del TRAM sarà all’insegna delle tante produzioni originali della compagnia “TRAM / Teatro dell’Osso”: saranno infatti ben 7 i nuovi spettacoli realizzati in prima assoluta nel corso della rassegna, con circa 30 artisti coinvolti, 3 testi inediti e 4 adattamenti, dal classico a contemporaneo, dal dramma alla commedia, dal folclore alla musica. Il cartellone della Stagione 2024/2025 si compone di 16 spettacoli, di cui 12 in prima assoluta, scelti come sempre tra le realtà più interessanti del panorama teatrale indipendente napoletano e nazionale.

Si partirà il 18 ottobre 2024 con Un eroe inutile, scritto da Mirko Di Martino, un monologo che ricostruisce la biografia di Giacomo Matteotti con la regia di Titti Nuzzolese. Un insolito Salvatore Di Giacomo è l’autore del secondo spettacolo in programma: Racconti del Mistero, regia di Diego Sommaripa. Di Giacomo sarà protagonista anche di Echi Poetici, con Francesco Luongo. Il mese di novembre si chiuderà con Micia nera di Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano, che recuperano i Conti pomiglianesi diVittorio Imbriani. Il testo vincitore del Premio Vallecorsi andrà in scena a dicembre con Da est a ovest, di Gianluca D’Agostino. Poi sarà la vola di una riscrittura da Camus: Giusti?, il nuovo spettacolo di Gianluca Ariemma. Il 2024 si chiuderà in allegria con la commedia La vostra invidia è la mia forza scritta da Marina Salvetti. Il primo spettacolo del 2025 sarà Il sogno di Re Ferdinando dello scrittore Giuseppe Montesano, con Antonio D’Avino nei panni di Re Nasone. Resteremo dalle parti del sogno con lo spettacolo successivo: Ipno, di e con Mathieu Pastore. A febbraio il TRAM si trasformerà in uno zoo(m) con Cage 1, di Francesca Esposito. A marzo andrà in scena Ad A. di e con Sara Esposito, un racconto distopico.

Poi sarà la volta dello spettacolo vincitore del Premio Regista con la A 2024: Candy, memorie di una lavatrice, di e con Iris Basilicata. Antonio Mocciola porterà al TRAM il suo nuovo spettacolo: La cerimonia dell’assenzio. Il mese di marzo si chiuderà con lo spettacolo vincitore del festival Inventaria 2023: Esercizi di resurrezione, di e con Lorenzo Guerrieri. Ad aprile andranno in scena gli ultimi due spettacoli in programma: Lacrimarum Valley, scritto e diretto da Marco Sgamato, e la commedia dolce-amara di Valentina Diana Una passione, diretta e interpretata da Armando Distinto.

Il 27 novembre 2024, inoltre, prenderà il via la rassegna “Napoli di versi”, realizzata da Teatro dell’Osso e TRAM nell’ambito di Affabulazione, spettacoli nelle periferie di Napoli, finanziata dal Comune di Napoli e dal Ministero della Cultura. Fino al 29 novembre andranno in scena 6 spettacoli presso la biblioteca di Soccavo. Inoltre, nello stesso periodo, si svolgeranno 4 workshop di teatro e scrittura presso la sede di Giuliart Academy. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

