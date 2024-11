Appuntamento a Londra: al Sannazaro tornano i temi di identità, verità e amore

Lucia Lavia e Luigi Tabita, da venerdì 8 alle 21.00 a domenica 10 novembre alle 18.00 al teatro Sannazaro, sono i protagonisti di Appuntamento a Londra di Mario Vargas Llosa per la regia di Carlo Sciaccaluga. Una produzione Teatro Stabile Catania. Scene e costumi di Anna Varaldo. Musiche originali di Nogravity4monks. Luci a cura di Gaetano La Mela.

Londra. La camera di un albergo. Un uomo d’affari riceve la visita di una donna, che dice di essere la sorella di un suo vecchio amico. Dall’oscurità del passato iniziano a riemergere storie antiche, pulsioni represse, sentimenti sepolti. L’identità della donna si fa sempre più sfumata.

Il premio Nobel Mario Vargas Llosa affronta uno dei temi che più gli stanno a cuore: la creazione della verità. La verità non è, si crea, esiste solo nella relazione tra un soggetto e l’altro, è, per citare Nietzsche, “un esercito mobile di metafore”.

Chispas e Raquel, i due protagonisti, si scoprono a vicenda, si determinano a vicenda, donano a sé e all’altro sempre nuove identità.

Chi è davvero Raquel? Cosa è accaduto anni prima tra Chispas e il suo migliore amico?

In Appuntamento a Londra incontriamo la metafisica dell’amore. Ogni amore è, in fondo, una narrazione condivisa: se le storie che ci raccontiamo non coincidono tra loro, però, ecco scaturire la sorgente della guerra. Ma Chispas e Raquel, attraversando conflitti anche violenti e rivelazioni sconvolgenti, sapranno mettere al di sopra di tutto la volontà di conoscersi. Sullo sfondo, una domanda eterna: siamo chi diciamo di essere, o è solo l’altro, testimoniandoci, a poterci dare un’identità? La verità, probabilmente, anche qui sta nel mezzo. In una relazione. In un amore.

ORARI SPETTACOLI

VENERDI’ 8 NOVEMBRE ORE 21.00

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 19.00

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 18.00